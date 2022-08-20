Западная разведка: после взрывов на аэродроме в Крыму Россия лишилась половины авиации Черноморского флота

„Реальная история Черноморского флота такова. Они потеряли свой флагман „Москва“, они потеряли остров Змеиный, они потеряли половину своей морской авиации и их штаб был поражен», — цитирует журналистка в твиттере слова чиновника.

Представитель разведки добавил, что у российских вооруженных сил заканчиваются боеприпасы, что „в конечном итоге приведет к снижению способности России проводить наступление“.

Страны Запада в этой войне поддерживают Украину. Следует с осторожностью относиться к информации, которую распространяют заинтересованные стороны.

9 августа в Новофедоровке произошла серия взрывов. В Минобороны РФ заявили о „детонации нескольких авиационных боеприпасов“ на аэродроме Саки, причиной которой стало нарушение требований пожарной безопасности. Повреждение авиационной техники в ведомстве отрицали.

Генштаб ВСУ на следующий день после взрывов на аэродроме „Саки“ сообщил, что уничтожил девять российских самолетов. Американская компания Planet Labs опубликовала спутниковые снимки аэродрома, на которых были зафиксированы следы разрушений.