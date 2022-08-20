Нехватка теннисных мячей в мире не повлияет на таллиннский турнир WTA

В сотрудничестве со Sportland, производителем теннисного снаряжения HEAD и держателем турнирной лицензии Octagon организаторы нашли решение. Достигнута договоренность с HEAD – единственным в мире теннисным брендом, имеющим собственную фабрику, производящую более 115 миллионов мячей в год. Она также обеспечит возможность производства 5000 мячей, необходимых для турнира Tallinn Open.

Выбор подходящего партнера особенно затрудняло то, что используемые в турнирах WTA мячи должны быть признаны ITF. „Tallinn Open проводится с теннисными мячами бренда HEAD специального класса TYPE-2 (средний), – сказал директор турнира Tallinn Open WTA 250 Аллар Хинт. – Чтобы получить турнирную отметку мячи проходят соответствующий контроль качества. Отдельно в магазинах эти мячи не продаются“.

Мячи HEAD ранее использовались в различных турнирах AT 1000, ATP 500, ATP 250 и WTA. В качестве спонсора HEAD предоставит 5000 мячей, необходимых для турнира Tallinn Open WTA 250. На месте теннисных мячей еще нет, но заказ уже размещен.

Во всем мире сегодня спрос на теннисные мячи выше, чем когда-либо прежде. Заводы по производству мячей по всему миру работают на максимальной мощности, но по ряду причин поставки мячей пока являются проблемой.

„В основном это связано с пандемией COVID, которая сделала теннис и падел очень популярными, – пояснил Аллар Хинт, добавив, что в настоящее время цепочки поставок нарушены из-за нескольких проблем сразу. – Нехватка производственных материалов и задержки, нехватка рабочей силы из-за закрытия границ, проблемы с доступностью контейнеров, трудности с морскими перевозками, высокие транспортные расходы, временное закрытие заводов – список длинный, и, к сожалению, эти трудности затрагивают все бренды“.

Международный турнир WTA 250 Tallinn Open пройдет с 24 сентября по 2 октября в Теннисном центре Forus в Тонди. Билеты на турнир можно приобрести в среде продажи билетов Piletitasku.

Поддержку в проведении турнира WTA 250 Tallinn Open оказывают: город Таллинн, Tallink, Kapitel, Alexela, Forus, Министерство культуры, Porsche, A. le Coq, Sportland и EAS. Медиа-партнеры мероприятия – Ekspress Meedia и TV3 Grupp.