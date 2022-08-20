ВИДЕО | Путин опять неправильно произнес имя президента Казахстана

Имя главы Казахстана вновь оказалось Владимиру Путину не по зубам. Президент России, однако, особого значения этому не придал и скороговоркой назвал Токаева вымышленным именем.

Владимир Путин раз за разом неверно произносит имя казахстанского коллеги. Например, в июне СМИ обратили внимание, что на Петербургском экономическом форуме Путин назвал президента Казахстана не его именем, а словосочетанием, которое прозвучало примерно как „Кемежам Ишемильевич“. В ходе других встреч Путин так же проявлял изобретательность, называя Токаева „Кемелом Жомартовичем“ или „Кемелжемелич“. Токаев лишь с недоумением посмотрел на российского президента.

Справедливости ради стоит отметить, что один раз Путину все-таки удалось совладать с именем Токаева и правильно его произнести; это произошло на том же Петербургском форуме в июне 2022 года, и Путин один раз четко произнес „Касым-Жомарт Кемелевич“. В тот момент перед ним лежал листок с речью, так что российский президент вполне мог подглядеть правильный вариант имени Токаева.