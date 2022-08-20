Украинский шахматист, которого поддерживает Delfi, одержал в Риге две победы подряд
Украинский мастер спорта по шахматам Константин Лой продолжает бороться за высокие места на крупнейшем в странах Балтии турнире RTU Open.
В 5-м и 6-м турах Константин одержал победы над немцем Джеффри Паулюсом и мастером ФИДЕ из Латвии Виталием Левченковым. Это позволило украинскому шахматисту, выступающему на турнире при поддержке портала Delfi, существенно поправить свое положение.
В 7-м туре Константин вместе со своим соперником - восходящей звездой эстонских шахмат Дионом Кривенко - разошелся миром.
После 7-ми туров в турнире лидирует литовский гроссмейстер Паулюс Пультиневичюс, набравший невероятные 6,5 очков. Сразу на одно очко от него отстает группа из 7 преследователей. Лучшие из эстонских шахматистов - мастер ФИДЕ Илья Хайтин и гроссмейстер Кайдо Кюлаотс - набрали по 5 очков. У Константина Лоя 4 набранных балла. В 8-м туре ему будет противостоять индийская шахматистка Рави Ракшитта.
Впереди еще 2 тура.
Таблицу можно посмотреть ЗДЕСЬ.