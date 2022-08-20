Другие виды
20.08.2022, 12:43

Украинский шахматист, которого поддерживает Delfi, одержал в Риге две победы подряд

 
Шахматы (rus.delfi)
Шахматы (rus.delfi)
ФОТО: Andrei Jakubovitš | Ekspress Meedia

Украинский мастер спорта по шахматам Константин Лой продолжает бороться за высокие места на крупнейшем в странах Балтии турнире RTU Open.

В 5-м и 6-м турах Константин одержал победы над немцем Джеффри Паулюсом и мастером ФИДЕ из Латвии Виталием Левченковым. Это позволило украинскому шахматисту, выступающему на турнире при поддержке портала Delfi, существенно поправить свое положение.

В 7-м туре Константин вместе со своим соперником - восходящей звездой эстонских шахмат Дионом Кривенко - разошелся миром.

После 7-ми туров в турнире лидирует литовский гроссмейстер Паулюс Пультиневичюс, набравший невероятные 6,5 очков. Сразу на одно очко от него отстает группа из 7 преследователей. Лучшие из эстонских шахматистов - мастер ФИДЕ Илья Хайтин и гроссмейстер Кайдо Кюлаотс - набрали по 5 очков. У Константина Лоя 4 набранных балла. В 8-м туре ему будет противостоять индийская шахматистка Рави Ракшитта.

Впереди еще 2 тура.

Таблицу можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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