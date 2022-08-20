„Это моральный долг свободных народов“. Рейнсалу призвал дать Украине больше оружия и ввести более жесткие санкции против РФ

Сегодня, 31 год назад, Эстония восстановила свою независимость, которая была жестоко отобрана. Эстонии пришлось переживать коммунистическую и нацистскую оккупации более полувека.

Хотя выросли целые поколения, у которых отобрали свободу, мы как народ ни на мгновение не смирились с рабством, и при поддержке демократических стран восстановили свою государственность.

Сейчас Россия ведет геноцидную войну против украинского народа. Наш долг перед человечеством противостоять этому злу. Для этого страны, поддерживающие Украину, должны предоставить больше оружия и ввести более жесткие санкции.

Агрессору необходимо немедленно увеличить цену агрессии до осени. Это моральный долг свободных народов и неизбежная задача также ради нашей собственной безопасности.

Сегодня, в День восстановления независимости Эстонии, мы вспоминаем всех жертв, отдавших жизнь за нашу свободу. Мы также молимся за мужчин и женщин, которые защищают свободу на украинских фронтах.