Серебряный призер Олимпийских игр в Токио попался на допинге за день до ЧЕ

Как сообщает Associated Press со ссылкой на Swiss Cycling, в пробе спортсмена от 5 июня был обнаружен анаболический агент зеранол. В некоторых странах он используется в животноводстве – как стимулятор роста для крупного рогатого скота.

Швейцарский антидопинговый комитет подтвердил, что Флюкигер находится под следствием за возможное нарушение антидопинговых правил и что велогонщик был отстранен.

Флюкигеру 33 года. Он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в кросс-кантри. Также на его счету три серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира в этой дисциплине.