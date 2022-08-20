Серебряный призер Олимпийских игр в Токио попался на допинге за день до ЧЕ(1)
Швейцарский маунтинбайкер Матиас Флюкигер, завоевавший серебряную медаль на прошлогодней Олимпиаде в Токио, был уличен в употреблении допинга и не смог стартовать на чемпионате Европы.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на Swiss Cycling, в пробе спортсмена от 5 июня был обнаружен анаболический агент зеранол. В некоторых странах он используется в животноводстве – как стимулятор роста для крупного рогатого скота.
Швейцарский антидопинговый комитет подтвердил, что Флюкигер находится под следствием за возможное нарушение антидопинговых правил и что велогонщик был отстранен.
Флюкигеру 33 года. Он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио в кросс-кантри. Также на его счету три серебряные и одна бронзовая награда чемпионатов мира в этой дисциплине.