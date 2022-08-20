Баскетбол
20.08.2022, 11:15

ВИДЕО | В игре с Латвией травмировался основной игрок сборной Эстонии по баскетболу

 

Сборная Эстонии по баскетболу, готовящаяся к ЧЕ, в пятницу завершила летнюю серию товарищеских матчей, игрой против Латвии. Эстония проиграла первую половину 41:48 и всю игру 69:80, кроме того, сборная потеряла одного из основных игроков команды, Каспара Трейера, из-за травмы руки.

Трейер получил травму в конце первого тайма. Его бросок сократил отставание Эстонии до 39:41, но вингер, к сожалению, в той же ситуации упал на локоть.

По возвращению в Таллинн, Трейера ждет обследование, после которого будет ясно, здоровы кости или нет. Врач команды Тайво Вяэрси сообщил, что ответ по поводу состояния связок даст МРТ, которое запланировано на начало новой недели.

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