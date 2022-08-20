ВИДЕО | В игре с Латвией травмировался основной игрок сборной Эстонии по баскетболу

Сборная Эстонии по баскетболу, готовящаяся к ЧЕ, в пятницу завершила летнюю серию товарищеских матчей, игрой против Латвии. Эстония проиграла первую половину 41:48 и всю игру 69:80, кроме того, сборная потеряла одного из основных игроков команды, Каспара Трейера, из-за травмы руки.