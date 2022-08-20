Жара в Эстонии сохраняется, но возможны дожди и грозы

Суббота, 20.08:

Днем: Солнечная погода, во второй половине дня, начиная с юга, добавятся облака и местами возможен грозовой дождь. Ветер юго-восточный 5-11, порывы 13-15 м/с. Температура воздуха 25..30, на наветренном побережье до 23°С.

Воскресенье, 21.08:

Ночью: В начале ночи ясно, после полуночи добавятся облака. На островах кратковременные дожди, возможна гроза, в континентальной части тоже возможны отдельные дожди. Ветер юго-восточный 3-9, порывы 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Днем: Переменная облачность. На островах и западном побережье кратковременные дожди, к вечеру в континентальной части тоже местами кратковременный дождь. опасность грозы. Ветер юго-восточный, южный 3-9, порывы до 12 м/с. Температура воздуха 22..28°С.

Понедельник, 22.08:

Ночью: Облачность увеличится. Зона дождей распространится с запада на восток, опасность грозы. На островах к утру прояснит и вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений 3-8, на востоке юго-восточный ветер порывы до 12 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Днем: На западе Эстонии небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. На востоке облачно с прояснениями, кратковременные дожди и грозы. Ветер станет западных направлений 2-7 м/с, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 19..24, на юго-востоке до 27°C.

Вторник, 23.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер переменный, слабый. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер восточных направлений 2-7 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха 19..24, на юго-востоке до 28°C.