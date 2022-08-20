Эстония вложила в военную помощь Украине порядка четверти миллиарда евро(28)
Военная помощь Эстонии Украине достигла четверти миллиарда евро, об этом заявил руководитель отдела международного сотрудничества Министерства обороны Пеэтер Куймет.
По словам Куймета, Эстония оказала Украине настолько мощную поддержку, что в ближайшие месяцы нам нужно сосредоточиться на пополнении своих запасов, так что объемы военной помощи Украине сократятся, передает RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.
Европейский союз дотирует страны, которые оказали ощутимую помощь Украине. Эстонии, таким образом, полагается 135 млн евро.
„Это позволит нам пополнить запасы оружия и снарядов, которые мы передали Украине. Это немного ограничивает нашу обороноспособность на некоторое время, но понятно, что Украине эта помощь нужна была незамедлительно. В широком смысле, это очень положительный сигнал, ведь наша помощь широко известна и привлекла к себе внимание“, - отметил Куймет.