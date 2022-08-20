Эстония вложила в военную помощь Украине порядка четверти миллиарда евро

По словам Куймета, Эстония оказала Украине настолько мощную поддержку, что в ближайшие месяцы нам нужно сосредоточиться на пополнении своих запасов, так что объемы военной помощи Украине сократятся, передает RusERR со ссылкой на „Актуальную камеру“.

„Это позволит нам пополнить запасы оружия и снарядов, которые мы передали Украине. Это немного ограничивает нашу обороноспособность на некоторое время, но понятно, что Украине эта помощь нужна была незамедлительно. В широком смысле, это очень положительный сигнал, ведь наша помощь широко известна и привлекла к себе внимание“, - отметил Куймет.