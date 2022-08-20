ЧП и криминал
20.08.2022, 09:15

В Харьюмаа девушка, пересекавшая пешеходный переход на велосипеде, попала под машину

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Ida-Tallinna keskhaigla
Ida-Tallinna keskhaigla
ФОТО: Teet Malsroos | Õhtuleht

Вчера в Виймси пострадала 16-летняя девушка, на велосипеде пересекавшая пешеходный переход.

Авария произошла 19 августа в 17:08 возле Рандвере теэ, 2 на Айанди теэ в волости Вийми в Харьюмаа, где 16-летняя девушка пересекала пешеходный переход на велосипеде и попала под автобус Solaris Urbino, которым управляла 53-летняя женщина.

Велосипедистку доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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