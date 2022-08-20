Премьер Финляндии прошла тест на наркотики после появления видео с вечеринки

На устроенной в пятницу в Хельсинки пресс-конференции 36-летняя Марин заявила, что сдала тест и ожидает результатов на следующей неделе. При этом она вновь подчеркнула, что никогда не употребляла наркотики.

„Я не делала ничего противозаконного, - заявила Марин собравшимся журналистам. - Даже в юности я не пробовала никаких наркотиков. По ее словам, она прошла тест, чтобы положить конец слухам, и напомнила о презумпции невиновности.

Журналисты также задали премьер-министру, которая занимает этот пост с января 2019 года, вопрос о том, смогла бы она принять быстрое и ответственное правительственное решение, если бы это пришлось делать на вечеринке.

„Не помню, чтобы хоть раз возникла ситуация, когда нужно срочно ехать посреди ночи во дворец Госсовета, - заметила она на это. - Мне кажется, я прекрасно справляюсь со своими обязанностями, а в те дни, когда я посещала вечеринки, у меня не было никаких заседаний“.

По словам Марин, она знала, что ее снимают, но ее огорчило то, что видео было выложено в сеть.

„Хочется верить, что люди понимают: есть рабочее время, но есть и время отдыха“, - добавила она.