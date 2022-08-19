ФОТО | Яагер, Круглов и Дмитриев сыграли прощальный матч против легенд Финляндии

Яагер дебютировал в мужской сборной в 2002 году против Новой Зеландии, когда Эстония выиграла со счетом 3:2. В матче, проходившем на Таллинне, Яагер вышел на замену на 69-й минуте. Всего за сборную Эстонии защитник сыграл 126 матча. Первая игра Круглова в сборной состоялась в 2004 году на выезде против Латвии, когда матч закончился вничью 2:2. Всего на счету вингера 115 матчей за сборную и четыре гола. Дебют Дмитриева состоялся в 2004 году против Молдовы, когда Эстония выиграла 1:0. Дмитриев вышел в основном составе и отыграл 74 минуты. За эти годы полузащитник провел 106 матчей за сборную.

Все трое начали игру легенд в стартовом составе. Перед началом прощального матча, Дмитриева, Круглова и Яагера поблагодарили: президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак, глава финской делегации Леннарт Вангель, представители Nike, главного спонсора Футбольного союза, Райнер Топс. и Сандер Вийлуп, представитель Coolbet, главного спонсора Футбольного союза, Самир Абдурахманов, представитель группы болельщиков сборной Эстонии Франк Колде, мэр Маарду Владимир Архипов. Уходя с поля - Круглов на 30-й минуте, Яагер на 37-й минуте и Дмитриев на 58-й минуте - три заслуженные легенды эстонского футбола получили мощные, благодарные и искренние аплодисменты 1572 зрителей, пришедших на прощальный матч.

Первая половина матча эстонско-финских легенд закончилась нулевой ничьей, и ни одной из команд не удалось создать много опасных моментов. Ситуация на табло изменилась только на 75-й минуте, когда Мика Вяйринен очень точным ударом со штрафного закрутил мяч в верхний угол. Эстония тоже имела хорошие возможности забить гол, и на 69-й минуте игры мяч достиг ворот после удара Кристен Вийкмяэ, но, к сожалению, игрок, который 115 раз представлял сборную Эстонии, оказался в офсайде. Финальный свисток легендарного арбитра Эйко Сааре ознаменовал победу легенд Финляндии со счетом 1:0.