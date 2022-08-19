Военный дневник
19.08.2022, 21:33

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (177-й день) | Генсек ООН приехал в Одессу, Путин и Зеленский могут встретиться на Бали

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UKRAINE UN DIPLOMACY
UKRAINE UN DIPLOMACY
ФОТО: STR | EPA

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • Украинские власти сообщили о новых ночных и утренних обстрелах со стороны российских войск. Под удар попали Николаев, Харьков, Днепропетровская и Донецкая области. Погибла женщина.

  • 362 ребенка погибли в Украине с начала российского вторжения по состоянию на утро 19 августа, сообщили в офисе генерального прокурора. 716 детей были ранены.

  • Белый дом готовит новый пакет помощи Украине на 800 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, Белый дом может объявить об этом уже в пятницу или на следующей неделе.

  • США допустили использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму. Об этом изданию Politico заявил высокопоставленный американский чиновник.

  • По последним данным, из-за ракетных ударов по Харькову 17-18 августа погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Вечером 17-го и ночью 18 августа по Харькову нанесли несколько ракетных ударов, из-за чего разрушения получили два общежития, дом культуры и еще несколько гражданских зданий.

  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в Одессу, где он продолжит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Они будут обсуждать поставки украинского зерна по Черному морю.

  • Генсек ООН снова призвал к демилитаризации Запорожской АЭС. „Действительно, если станция будет демилитаризована, как мы предлагаем, проблема будет решена. Очевидно также, что электричество с Запорожской АЭС — это украинское электричество, и она необходима, особенно зимой, украинцам, и этот принцип надо полностью уважать“, — сказал Антониу Гутерриш во время визита в Одессу.

  • Путин в беседе с Макроном согласился, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через Украину. Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает BFM TV. Президенты России и Франции вновь обсудят ситуацию на ЗАЭС и отправку экспертов на станцию в ближайшие дни, после обсуждений темы между техническими группами, сообщила пресс-служба Макрона.

  • Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите „Большой двадцатки“ на Бали, если туда приедет президент РФ Владимир Путин. Об этом, сообщает Bloomberg, заявили в белом доме. Накануне президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что президент РФ Владимир Путин собирается лично принять участие в саммите стран „Большой двадцатки“, который должен пройти 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Джоко Видодо, Путин лично сообщил ему о желании приехать на саммит.

  • В крымской Евпатории раздаются звуки взрывов. В телеграм-каналах расходятся непроверенные видео с выстрелом батареи с земли по объекту в небе. Советник главы установленной Россией администрации Крыма Олег Крючков заявил, что в городе сработала система ПВО. Накануне вечером взрывы были в Керчи и возле аэропорта Бельбек, расположенного около Севастополя в аннексированном Крыму.

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