ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (177-й день) | Генсек ООН приехал в Одессу, Путин и Зеленский могут встретиться на Бали

Украинские власти сообщили о новых ночных и утренних обстрелах со стороны российских войск. Под удар попали Николаев, Харьков, Днепропетровская и Донецкая области. Погибла женщина.

362 ребенка погибли в Украине с начала российского вторжения по состоянию на утро 19 августа, сообщили в офисе генерального прокурора. 716 детей были ранены.

Белый дом готовит новый пакет помощи Украине на 800 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, Белый дом может объявить об этом уже в пятницу или на следующей неделе.

США допустили использование поставленного Украине оружия для ударов по Крыму. Об этом изданию Politico заявил высокопоставленный американский чиновник.

По последним данным, из-за ракетных ударов по Харькову 17-18 августа погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Вечером 17-го и ночью 18 августа по Харькову нанесли несколько ракетных ударов, из-за чего разрушения получили два общежития, дом культуры и еще несколько гражданских зданий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал в Одессу, где он продолжит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Они будут обсуждать поставки украинского зерна по Черному морю.

Генсек ООН снова призвал к демилитаризации Запорожской АЭС. „Действительно, если станция будет демилитаризована, как мы предлагаем, проблема будет решена. Очевидно также, что электричество с Запорожской АЭС — это украинское электричество, и она необходима, особенно зимой, украинцам, и этот принцип надо полностью уважать“, — сказал Антониу Гутерриш во время визита в Одессу.

Путин в беседе с Макроном согласился, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через Украину. Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает BFM TV. Президенты России и Франции вновь обсудят ситуацию на ЗАЭС и отправку экспертов на станцию в ближайшие дни, после обсуждений темы между техническими группами, сообщила пресс-служба Макрона.

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите „Большой двадцатки“ на Бали, если туда приедет президент РФ Владимир Путин. Об этом, сообщает Bloomberg, заявили в белом доме. Накануне президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что президент РФ Владимир Путин собирается лично принять участие в саммите стран „Большой двадцатки“, который должен пройти 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Джоко Видодо, Путин лично сообщил ему о желании приехать на саммит.