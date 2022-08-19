Российским контрактникам не дают уволиться со службы, воевать не хотят 700 человек

Контрактники связались с журналистами после расследования, где рассказывалось о том, как российские солдаты занимались мародерством и убивали мирных жителей в селе Андреевка Киевской области. Издание установило имена этих военнослужащих, один из них — 21-летний контрактник Даниил Фролкин — в беседе с журналистами признался в военных преступлениях.

Сослуживцы Фролкина, связавшиеся с „Важными историями“ после выхода материала, также подтвердили его слова. Издание не называет их имена по соображениям безопасности.

Один из собеседников сообщил журналистам, что сейчас находится на территории Украины: его в составе 64-й бригады перебросили на херсонское направление. По словам контрактника, 80% военнослужащих бригады, как и он, хотят уволиться, но командиры им этого не позволяют. „Я писал несколько отказов (воевать). Посылают на три буквы — и все“, — рассказал он.

По данным журналистов, среди тех, кто отказывает контрактникам в увольнении, — заместитель командира бригады подполковник Андрей Прокурат. По словам Фролкина, он приказывал расстреливать мирных жителей.

„Я вижу постоянно, как [на командный пункт] ходят отказники. Их тоже посылают и не дают отказаться, якобы это невозможно, „иди дальше служи“. Из-за этого все убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там отказаться. У меня знакомый уехал так, ему в отделе кадров сказали, что приехало и увольняются уже за 700 человек“, — рассказал один из контрактников.

По словам солдата, он не может покинуть Украину, поскольку везде стоят блокпосты. Некоторым военным, отказавшимся воевать, в том числе Фролкину, удалось уехать в расположение части из пункта временной дислокации в Белгородской области до того, как бригаду отправили на херсонское направление.