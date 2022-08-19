ФОТО | Двое заключенных не вернулись в тюрьму к назначенному сроку

Открытая тюрьма - часть тюрьмы, находящаяся за пределами тюрьмы, где заключенные могут без надзора ходить на работу, учебу и короткие поездки, но должны всегда возвращаться к назначенному мнению.

Райн имеет среднее телосложение и рост 183 см. Он побрит налысо и у него два шрама на голове в районе правого и левого висков. На правом плече у него татуировка с изображением дракона. Он работает в Кохтла-Ярве. Утром, когда он выходил из тюрьмы, на нем была зеленая футболка, темные шорты и темно-синие шлепки.

Теро имеет худощавое телосложение и рост 192 см. У него шрам в районе живота, татуировки на левом плече, левой голени, среднем пальце правой руки и кисти левой руки. Он работает в Кохтла-Ярве. Утром, когда он выходил из тюрьмы, на нем была серая футболка, темные шорты и черный кроссовки Adidas.

Всех, кто знает их местоположение, просят незамедлительно сообщить в полицию по номеру 112 или же в тюрьму по номеру 5302 4893.