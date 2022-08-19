Можно расслабиться: уровень радиации в Эстонии и соседних странах остается стабильным

Департамент окружающей среды постоянно следит за показателями ионизирующего излучения как в Эстонии, так и в соседних странах. Департамент также отслеживает информацию международных организаций радиационной безопасности. Уровень радиации в Эстонии, в близлежащих странах и в Украине не изменился.

„Жителям Эстонии не стоит беспокоиться о радиационной безопасности. Атомные объекты Украины расположены настолько далеко от Эстонии, что любые события на этих объектах и вблизи них не представляют для нас радиационной угрозы. В Украине действуют четыре атомных электростанции - Хмельницкая, Ровенская, Запорожская и Южно-Украинская. Суммарно на этих объектах 15 ядерных реакторов или энергоблоков, которые отличаются от чернобыльского реактора. Для управления ядерной реакцией больше не используется графит, сжигание которого привело к тому, что в Чернобыле загрязнение было унесено воздушными потоками высоко и на дальние расстояния“, — сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

По словам генерального директора Департамента окружающей среды, департамент постоянно обновляет свою сеть радиационного контроля. „Например, недавно станция ​​воздушного фильтра в Тыравере была заменена на более мощную. Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наша сеть мониторинга функционировала хорошо и чтобы мы всегда получали качественные данные о радиационном фоне“, — сказал Райнер Вакра.



„Даже если вышеупомянутые реакторы были бы серьезно повреждены, это не привело бы к радиационной опасности в Эстонии. Однако повреждение некоторых реакторов серьёзно повлияло бы на местный радиационный фон в Украине и, в зависимости от направления ветра, и на территории России. В случае такой аварии существенное радиоактивное загрязнение не распространится дальше 200 километров“, — пояснил советник отдела климата и радиации Департамента окружающей среды Теэт Койтъярв.