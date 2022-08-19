„Диктатура рано или поздно падет“. Дочь российского сенатора выступила против войны и уехала из страны, а отец отрекся от нее

Диана - дочь от первого брака Исакова. Она преподавательница йоги, вокала и медитации. Как рассказала девушка Би-би-си, она давно была подписана „на Навального и на „Медузу“ (признана в России „иностранным агентом“), „но это было все в таком тихом режиме“.

В апреле Исаков предложил отправлять людей, выступающих против войны в Украине, восстанавливать Донбасс. „Они не штрафы должны платить, а своими собственными руками, которыми они пишут гнусные посты в соцсетях, что-то сделать для своей страны. Пусть идут улицы от мусора убирать, заборы красить. Вместо 10-15 суток заключения под стражу надо на это время отправить их в ДНР и ЛНР помогать восстанавливать города и малые населенные пункты“, - заявил он.

Отец девушки Эдуард Исаков - сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа. Он находится в санкционных списках Великобритании, Европейского союза и Канады. На заседания в Совете Федерации Исаков сейчас приходит в пиджаке с крупной буквой Z. В июле Исаков навещал семью убитого в Украине российского разведчика. „Горд, что такие молодые ребята защищают нашу страну и борются с нацистами“, - заявил тогда он. (О тезисе „у власти в Украине фашисты“ читайте в фактчеке Би-би-си).

„Вот 24 февраля началась война. Очень сложно передать эмоции, которые я испытала. Это жуткий протест, и очень большой взрыв эмпатии у меня произошел, - говорит Исакова в интервью Би-би-си. - Как такое может быть? Человек убивает человека, и это Россия , я живу в стране, которая вот этим занимается. И плакала я первые пару дней много, ощущение было траура, как будто умер кто-то, вот как родственник какой-то умирает“.

18 августа днем Диана Исакова записала сториз в аэропорту с обещанием рассказать о своих переживаниях за последние пять месяцев. „Не могла в нашей стране говорить, что думаю“, - добавила она. Рано утром 19 августа она приземлилась в новой стране.

На следующий день, по словам девушки, ее вызвали на допрос ФСБ и вечером информация о ее акции дошла до отца. „Я узнала, что он не просто узнал, а ему позвонили невероятное количество чиновников, и в итоге [председатель Совета Федерации Валентина] Матвиенко ему рассказывала про это“.

Когда полицейские разобрались, что задержали дочь сенатора, как рассказывает Исакова, они попытались ею манипулировать: „Вот мы папе ничего не скажем, давай посотрудничай с нами“. Как говорит девушка, она в итоге подписала протокол, не вчитываясь в него, однако когда она позже попросила знакомых проверить, возбуждено ли против нее какое-либо дело, они ничего не нашли. „Я думаю, что из-за папы замяли этот вопрос“, - предполагает она.

По словам девушки, ее быстро задержали люди в гражданском. На шестичасовом допросе в полиции, рассказывает Исакова, она отказалась отвечать на вопросы из страха перед отцом: „Жуткий страха отца, такая несепарированность. Его чувства и потребности ставила выше своих. Отец жесткий мужчина, и у меня был жуткий страх перед папой, страх его осуждения, его непринятия, - объясняет Исакова. - Ну вот такая несепарированность, детская позиция, когда ребенок оглядывается на родителя, хотя уже взрослый возраст“.

В марте 2022 года Диана Исакова вышла на антивоенный митинг в Сочи - „еще Навальный писал, что выходите все сегодня“, однако там было очень мало людей, и тогда девушка решила придумать свою акцию.

Сама Диана Исакова бисексуальна, как следует из ее „Инстаграма“ и как она подтвердила в разговоре с Би-би-си.

Еще одно несогласие с отцом, рассказывает девушка, было связано с правами ЛГБТ: „Это был такой момент, когда геев убивали в Чечне, меня это очень сильно задело, я пыталась высказываться, проявляться на эту тему. И он мог позвонить мне сказать: „Удаляй [пост], и было понятно, что если я не удалю, то до свидания“.

Исакова также рассказывает, что в 2020 году втайне от отца ходила в Сочи на митинг после отравления Навального. „Кухонные обсуждения с бывшим мужем у нас на эту тему тоже всегда были. Когда Навального отравили, очень переживали, выживет ли он“, - добавила она.

„Я была сломанная девушка, это последствия жестокого воспитания, где не учитывались мои потребности и в основном все крутилось вокруг потребностей родителей, - вспоминает в интервью Би-би-си об одном из таких конфликтов Исакова. - Как-то папа мне позвонил, [когда я была] вот в этом состоянии сломанном. Психология у нас до сих пор очень не развита в стране, а 10 лет назад вообще никто об этом не слышал. У нас в России пацанское такое воспитание, все, что связано с чувствами, эмоциями обесценивается. И папа мне позвонил, в очередной раз обесценил мои чувства, эмоции, потребности. В общем, я его послала на три буквы, и мы не разговаривали два года“.

Однако так было не всегда: как рассказывает Диана Исакова, в юности у нее с отцом были конфликты и тяжелая депрессия вследствие этого. В „Инстаграме“ девушка в какой-то момент упоминала, что у нее было шесть попыток суицида.

Диана Исакова последние пять лет жила в Сочи в доме, принадлежащем ее отцу. „Папа всегда очень скромно […] участвовал в моей жизни именно финансово, - заявила Исакова Би-би-си. - Но то, что я там жила на его территории, это да“.

„Все, что я ожидала, он мне и сказал, что я враг семьи, враг народа, преступник. А что я ему не дочь, он сказал позже. Он приехал, чтобы мне это сказать“, - рассказывает Диана про реакцию отца-сенатора. Когда Исаков понял, что дочь не собирается раскаиваться и извиняться, он потребовал, чтобы она съехала из дома.

Валентина Матвиенко, по словам сенатора, просила его „поговорить с дочерью, объяснить ей причины и необходимость спецоперации“. „Когда Диана узнала, что мне позвонила Валентина Ивановна Матвиенко, она спросила - кто это? Вот такой Диана политик! У таких начинающих молодых политиков вы берете интервью и делаете из их слов сенсацию“, - сказал Би-би-си Исаков.

Эдуард Исаков сказал Би-би-си, что после участия дочери в антивоенной акции в апреле он предложил ей „посетить места боевой славы советского народа“ и „поехать на Донбасс в качестве волонтера“.

„У Дианы нет образования, она закончила школу и не захотела учиться дальше. Она не работала ни дня, просила у меня деньги на свое обеспечение. Диана постоянно рассказывала всем вокруг, что ее папа - сенатор, чтобы получить какие-то преференции, что я пытался пресекать, насколько это возможно. И при всем этом она делала все вопреки мне и моему мнению“, - пожаловался Исаков Би-би-си.

Тогда отец с дочерью в итоге помирились: „Папа позвал меня в гости на неделю, и я осталась на пять лет“. Диана постоянно жила в доме отца в Сочи, куда Эдуард Исаков со второй женой и младшими детьми приезжал на каникулы.

В „Инстаграме“ девушки за 2019 год есть несколько совместных фотографий с отцом, в том числе прочувствованное поздравление с днем рождения: „Мой дорогой, мой единственный, мой самый любимый Папа“.

Исаков заявил, что оборвал все связи с дочерью после того, как узнал, что у нее „антироссийская позиция“. „Мы не общаемся, я ее не обеспечиваю, не предоставляю жилье. Думал, что пойдет работать, начнет взрослую жизнь, будет думать по-взрослому, - сказал он Би-би-си. - Ведь если бы это была дочь не политика, а человека другой профессии, никому не интересно было бы брать интервью у такой девочки. А тут сенсация - дочь сенатора!“

После антивоенной акции в апреле 2022 года, рассказывает Исакова, „отец пытался выставить меня виноватой, предательницей. И мне нужно было много внутренней энергии, много работы над собой, чтобы сказать себе, что я - это я. Я сделала то, что считаю правильным. Я выступила против убийств. Я искренне, искренне считаю, что это аморально, неправильно. В своем мире я человек адекватный, который осмелился высказаться и который искренне верит в свои идеи, в свои намерения и искренне верит в добро“.