Решение принято: Tallinna Vesi поднимет цену на водоснабжение из-за роста цены электричества

В стоимость услуги водоснабжения входит плата как за водоснабжение, так и за канализацию. В зоне обслуживания Таллинна и Сауэ рост составит в среднем 14 %. Это означает, что с октября один кубометр будет стоить частным клиентам 1,87 евро плюс налог с оборота, а юридическим лицам - 3,57 евро плюс налог с оборота. В близлежащих самоуправлениях оптовая цена водопроводных компаний поднимется до 1,30 евро плюс налог с оборота.

„В ситуации, когда инфляция составляет 23%, а высокая цена на электроэнергию затрагивает все отрасли, текущая цена на услуги водоснабжения уже не покрывает наши расходы. Доля электроэнергии составляет примерно 25 процентов наших производственных затрат, и для обеспечения качественного и стабильного обслуживания мы должны поднять цену на услуги водоснабжения, чтобы покрыть эти расходы“, — заявил председатель правления Tallinna Vesi Александр Тимофеев.

Изменение цены дополнительно принесет Tallinna Vesi примерно 1,4 миллиона евро в 2022 году и около 5,6 миллиона евро дополнительного дохода в следующем году.

AS Tallinna Vesi является крупнейшей компанией водоснабжения в Эстонии. Она обслуживает более 23 900 частных домов и 470 000 коммерческих предприятий в Таллинне и его окрестностях. Tallinna Vesi котируется в основном списке Таллиннской фондовой биржи Nasdaq. Город Таллинн (55,06%) и энергетическая группа Utilitas (20,36%) владеют крупнейшими пакетами акций компании. 24,58% акций компании находятся в свободной торговле на Таллиннской фондовой бирже Nasdaq. Стоимость акции Tallinna Vesi с начала года упала почти на 8% и составляет 13,3 евро.