Керсти Кальюлайд: это Путин забрал танк, а не Кая Каллас(53)
Экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня провела день в Нарве. Она встретилась с представителями горуправы и горсобрания, побывала в молодежном центре Vitatiim, где пообщалась с молодыми ребятами в том числе об их проблемах с визами, посетила сады Ольгино и провела встречу с горожанами в Vaba Lava.
Корреспонденты RusDelfi поговорили с Керсти в арт-клубе Ro-Ro о том, зачем бывший президент приехала в Нарву, можно ли считать страну демократичной, если у людей не спрашивают их мнение, почему танк убрали именно сейчас и как непродление ВНЖ российским студентам может помочь Украине выиграть войну.
На границе обычно спрашивают: в чем цель вашего визита. Вы в пограничном городе. В чем именно цель вашего визита сейчас?
Я не ощущаю, будто сейчас нахожусь в пограничном городе. Чувствую себя точно так же, как ощущала бы себя в Ряпина, в Муствеэ или где-нибудь ещё в Эстонии. Я много раз объясняла людям, что в Нарве нет чего-то такого, что отличало бы её от других эстонских городов у границы. Как бывший президент Эстонской Республики я ездила сюда много раз. Прошлым летом приезжала просто так, а не по работе. Ездила по Нарве на велосипеде. Сейчас моя цель - пообщаться с людьми, чтобы узнать, как на них повлияла война в Украине.
Когда ты русский, это не очень хорошая „табличка“, как, например, это было для немцев в 1939 году, живущих где-нибудь в Америке. Это всё история. Она не должна влиять на наши текущие жизни. И мне кажется, это как раз то, о чём нам стоит сейчас больше всего говорить.
Вы написали в своем посте, что „большинство из нас выбирает свободу, права человека, демократию“. Однако в том, что случилось 16 августа, нарвитяне никакой демократии не увидели. Их мнение не спросили, свободно выбрать, где будет находиться танк, не дали. Это точно свобода и демократия?
На самом деле, да. В Эстонии постоянно принимаются решения, которые мне не нравятся. Например, семейные пособия будут выплачиваться до достижения ребенком 24 лет. В Эстонии убрали вторую пенсионную ступень. Мне совершенно не нравятся эти решения. Но это демократия, потому что большинство так решило.
Владимир Путин сотворил гораздо более ужасные вещи по сравнению с тем, что у нарвитян забрали танк.
И если правительство Эстонской Республики приняло такие решения, значит, они опирались на демократические процессы, значит, решения легитимны. Когда же многие решения людям не нравятся, значит, нужно собраться и вместе обсудить. Например, сейчас вижу, что нарвитяне связывают память о Второй мировой войне с лишениями, но я очень извиняюсь, это решение приняла не Кая Каллас, а Владимир Путин, когда он сотворил гораздо более ужасные вещи по сравнению с тем, что у нарвитян забрали танк. Он забрал у всех русских, у людей из Восточной Европы заработанное в свете событий Второй мировой войны уважение. Так что, это Путин забрал, а не Кая Каллас.
История повторяется: советский рубль обесценился, произошла инфляция, и эстонские пенсионеры не винили в этом советскую экономику, а винили отца Каи Каллас - Сийма Калласа, президента Банка Эстонии. Когда на смену пришли кроны, выяснилось, что советский рубль обесценился, а винить кого? Не Горбачёва, а Сийма Калласа. И сейчас точно так же виноват Путин в том, что значение исторических памятников поменялось. Нужно также понимать, что рассуждение о том, какой ещё монумент убрать, перенести, происходят не только в Нарве, но и на Сааремаа, например. В этом смысле, это не уникальная ситуация, которая, якобы, только в Нарве произошла.
Вы говорите, что танк символизирует оккупацию и российскую военную агрессию. Что символизировал тот же самый танк в течение 30 лет, когда Эстония была свободной? То же самое? Почему его не убрали раньше?
Да, он символизировал ту же самую оккупацию эти годы. Но мы договорились, что всё останется в прошлом. Пусть он будет символом победы во Второй мировой войне, пусть нам и не довелось вкусить результатов этой победы. Но когда монумент начал оправдывать нападение на Украину, нужно было что-то предпринять. Мы бы ощущали, оставив эти монументы, как всё происходило в Буче, например. Я была там. Страшно представить, что Путин сделал с русскоговорящим миром, что среди них появились люди, которые могли бы оправдывать и поддерживать такое. Когда Ельцин стал президентом в 90-е годы была надежда, что Россия станет нормальным государством. Очень грустно, что не вышло. Всем было бы лучше, если бы получилось. Но мы не можем этого исправить.
Вы пишете у себя в фэйсбуке „Minu venna isa kasvas üles sõjaeelses Narvas. Nõukogude Narva oli ja jäi talle võõraks. Kes kasvas üles Nõukogude Narvas koos selle linna endaga, tunneb end jällegi tänases Narvas koduselt“. Что помешало Эстонии за 30 лет сделать Нарву более комфортной для эстонцев?
Разве не хочется сказать „восстановим старый город Нарвы“? Но если скажу „давайте восстанавливать старый город“, значит, скажу нарвитянам, что их дома будут уничтожены. Но сейчас здесь эти дома и эти люди. Многих из них здесь не было, когда случилась советская оккупация. Это история их семей. Я это понимаю. И надеюсь, что и нарвитяне понимают, что это ещё и наша история. Мы все должны смириться с тем, что старой Нарвы больше нет. Пусть останется в прошлом.
Не понимаю, например, как улицы Тийманна и Дауманна всё ещё так называются. Возможно, это одна из причин, почему остальная Эстония не чувствовала, что Нарве можно доверять. Не только Таллинн должен говорить, что Нарва - часть Эстонии, но и Нарва должна показать, что ей можно доверять. Поменяйте название улиц. Говорите на собрание городского совета на эстонском. Это взаимный процесс. Возможно, иллюзия того, что здесь можно сделать маленькую Россию, разрушена. Нарва - это всё же Эстония.
Обратимся к фактам. Прошло 30 лет восстановления независимости. Даже 31. Эстонцы в Нарву всё еще не едут. Тут все еще экзотика, когда слышишь эстонскую речь. Почему?
Я считаю, что несколько лет назад уже начали приезжать. Нарве есть, что предложить. Но не все люди об этом знают.
Те, кто в Нарве бывал, тем понравилось. Думаю, что важно это понимать.
Также можно спросить, а сколько таллинцев ездят, например, в Выру? Те, кто в Нарве бывал, тем понравилось. Думаю, что важно это понимать. Будем проводить концерты здесь, в следующем году можно будет претендовать на звание культурной столицы вновь.
Вы недавно сказали, что „игнорирование возможных конфликтов интересов приводит к решениям, которые заставляют людей ставить под сомнение надежность государственной власти“. Вы также считаете сейчас, когда горожане поставили под сомнение надежность госвласти?
Я имела в виду, что конфликт интересов среди министров приводит к тому, что они не могут принять какие-то решения, есть сомнения, процесс непрозрачен. А должен быть прозрачен. В Нарве горуправа может пояснить, на какие юридические инструменты была опора, на какие ценности? Те же самые провокации… То есть, здесь история уже не про конфликт интересов.
Какие еще меры будут приняты в Ида-Вирумаа по ликвидации „красной истории“?
Решение было принято эстонским правительством. И это решение приводится в силу везде в Эстонии. Нужно это сделать. Что лично я считаю, что также нужно больше об этом разговаривать. О том, что именно произошло с Эстонией, у всех наших семей свои истории, и у семей тех, кто прибыл в Нарву, тоже, кто погиб от рук Сталина. Нам казалось, что уже, может, не надо об этом говорить, но теперь видно, что нужно.
Давайте перейдем к другим темам: почему Эстония хочет выгнать обратно в Россию студентов, получивших здесь образование и знающих эстонский язык? Как это поможет развитию Эстонии? И как это поможет Украине победить Россию?
Эстония позволила продлять ВНЖ по учёбе студентам из России на год, чтобы они закончили обучение. И я считаю, что это не только вопрос в Эстонии, а во всей Европе.
Мне лично очень жаль, что студенты из России, выучившие эстонский, должны уехать.
У студентов докторантуры проблем нет, закончил - можешь здесь остаться. В течение года мы должны запустить обсуждение, как разобраться с этой ситуацией. Далее не могу ответить, так как не представляю какой-либо госорган, но для меня это точно одна из тем, которые я подниму в Таллинне после возвращения из Нарвы. Мне лично очень жаль, что студенты из России, выучившие эстонский, должны уехать. На уровне Европы другое мнение, но я бы очень хотела, чтобы они остались.
Давайте вспомним. Вы в 2019 году встречались с Путиным, потом Яна Тоом участвовала в программе Соловьева, Михаил Кылварт во время пандемии выходил на связь с Ольгой Скабеевой (шоу 60 минут). Вам не кажется, что эстонские политики - и вы в том числе - сами легитимизировали и Путина, и российскую пропаганду?
Нет, я считаю, что это несравнимые вещи. Нельзя сравнивать встречу глав государств и передачу Соловьёва. Как глава государства, наравне с главами других государств, таких как Германия, Франция, Финляндия, я должна встречаться с людьми, даже если не разделяю их взглядов. Для нас тоже было тяжело, например, когда город Таллинн заказывал рекламу на русских пропагандистских каналах. Сегодня уже понятно, что русских телеканалов здесь не должны быть. Путин уже много лет президент, с ним встречались и встречаются главы государств, потому что так положено. Тогда было одно, сейчас ситуация изменилась, но это его ответственность.
Что должно случиться, чтобы ситуация с визами и ВНЖ изменилась?
Тем, кто уже выучил эстонский, думаю, имеет смысл просить политического убежища, если помогали украинцам, были активны в соцсетях - то есть, может, и менять ничего не нужно, просто использовать возможность ходатайствовать о политубежище. Что касается выдачи виз, что-то делать сложно, ситуация запутанная, но, извините, в Украине все гораздо сложней. Нужно отметить, что очень сильно в России распространено культурное понимание типа „я маленький человек, от меня ничего не зависит“. Именно так диктаторы и приходят к власти. Это и есть коллективная ответственность. В этом смысле запрет выдачи виз может помочь изменить это понимание.