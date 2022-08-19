Керсти Кальюлайд: это Путин забрал танк, а не Кая Каллас

Корреспонденты RusDelfi поговорили с Керсти в арт-клубе Ro-Ro о том, зачем бывший президент приехала в Нарву, можно ли считать страну демократичной, если у людей не спрашивают их мнение, почему танк убрали именно сейчас и как непродление ВНЖ российским студентам может помочь Украине выиграть войну.

На границе обычно спрашивают: в чем цель вашего визита. Вы в пограничном городе. В чем именно цель вашего визита сейчас?

Я не ощущаю, будто сейчас нахожусь в пограничном городе. Чувствую себя точно так же, как ощущала бы себя в Ряпина, в Муствеэ или где-нибудь ещё в Эстонии. Я много раз объясняла людям, что в Нарве нет чего-то такого, что отличало бы её от других эстонских городов у границы. Как бывший президент Эстонской Республики я ездила сюда много раз. Прошлым летом приезжала просто так, а не по работе. Ездила по Нарве на велосипеде. Сейчас моя цель - пообщаться с людьми, чтобы узнать, как на них повлияла война в Украине.

Когда ты русский, это не очень хорошая „табличка“, как, например, это было для немцев в 1939 году, живущих где-нибудь в Америке. Это всё история. Она не должна влиять на наши текущие жизни. И мне кажется, это как раз то, о чём нам стоит сейчас больше всего говорить.

Вы написали в своем посте, что „большинство из нас выбирает свободу, права человека, демократию“. Однако в том, что случилось 16 августа, нарвитяне никакой демократии не увидели. Их мнение не спросили, свободно выбрать, где будет находиться танк, не дали. Это точно свобода и демократия?

На самом деле, да. В Эстонии постоянно принимаются решения, которые мне не нравятся. Например, семейные пособия будут выплачиваться до достижения ребенком 24 лет. В Эстонии убрали вторую пенсионную ступень. Мне совершенно не нравятся эти решения. Но это демократия, потому что большинство так решило.

Владимир Путин сотворил гораздо более ужасные вещи по сравнению с тем, что у нарвитян забрали танк.