Совет Кассы по безработице хочет оставить ставку страхового взноса по безработице без изменений

Председатель совета Эстонской кассы по безработице Пеэп Петерсон сказал, что совет принял решение сделать правительству предложение оставить ставку страхового взноса по безработице такой же. „Мы проанализировали расходы на предыдущие кризисы, пересмотрели расходы Кассы по безработице на услуги и возможности урезать некоторые расходы. Обсудили также альтернативу взятия кредита в случае неожиданного кризиса. Сегодняшнее обсуждение показало нам возможность продолжить работу с существующими ставками страховых взносов“, добавил Петерсон.

Петерсон отметил, что в совете также договорились о том, когда продолжатся обсуждения по темам бюджета на услуги, резервов и кредита.

Со ставкой 2,4% в 2023 году со страховых взносов по безработице будет собрано 289,5 млн евро, а расходы на страхование от безработицы могут составить 284,5 млн евро.

Учитывая все доходы и расходы, относящиеся к средствам страхования от безработицы, согласно прогнозам, в 2023 году активы Кассы по безработице могут вырасти на пяти миллионов евро. К концу 2023 года, ожидаемая стоимость нетто-имущества составит 522 млн евро. На конец прошлого года стоимость нетто-имущества Кассы по безработице составляла 505,8 млн евро.

Страхование от безработицы было запущено в Эстонии в 2002 году. Самая высокая налоговая ставка была в период с 2009 по 2013 год, когда она выросла до 4,2 процента, при этом работник платил 2,8 процента, а работодатель - 1,4 процента. Ставка страхового взноса по безработице с 2015 года составляет 2,4%.