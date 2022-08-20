ГАЛЕРЕЯ | От гренадеров до лесных братьев: в Валге прошел самый большой военно-исторический фестиваль стран Балтии

В этом году гости мероприятия могли не только полюбоваться выступлениями реконструкторов, но и познакомиться с бытом солдатского лагеря, приобрести интересные вещицы на местной ярмарке, покататься верхом, послушать оркестровую музыку и посетить концерты групп Карла-Эрика Таукара и Лийс Лемсалу и ансамбля Untsakad.

Помимо развлекательной программы, в рамках фестиваля-2022 была проведена коференция, посвященная 30-летию создания Союза бывших лесных братьев. Представители Спасательного департамента, Эстонской ассоциации НАТО, Департамента оборонных ресурсов, Эстонского „Красного Креста“, Сил обороны Эстонии и Кайтселийта, Департамента полиции и погранохраны, Государственного архива, женской организации Naiskodukaitse, молодежных объединений Noored Kotkad и Kodutütred, Фонда развития Валгамаа, Эстонско-латвийского проекта сохранения военного наследия и других рассказали гостям о своей деятельности в палатках.

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