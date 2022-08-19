19.08.2022, 17:00
ФОТО | Очень жаль! Нылвак и Тийсаар вылетели с ЧЕ по пляжному волейболу
На проходящем в Мюнхене чемпионате Европы по пляжному волейболу эстонский дуэт Кусти Нылвак и Март Тийсаар проиграли в 1/8 финала австрийским волейболистам Юлиану Хёрлем и Александру Хорстом 2:1.
Эстонские волейболисты проигрывали в первой партии 9:13, но затем сделали мощный камбэк и выиграли партию со счетом 21:18. Во второй партии австрийцы постоянно были впереди на несколько очков и одержали победу 21:18.
В решающей партии партия Нылвак и Тийсаар, к сожалению, развалились и соперник одержали итоговую победу в матче со счетом 18:21, 21:18, 15:8.