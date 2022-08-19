Яна Тоом - о русских в Эстонии: нас в 2007 году повозили так хорошо мордой по асфальту, что наш протестный потенциал близок к нулю

О решении Эстонии перестать выдавать туристические визы гражданам РФ:

„Эстония запрещает въезд по визам, выданным Эстонией же. Потому что запретить въезд по визам, выданным кем-либо еще, Эстония не имеет права. И мы вот это все проделываем в рамках подготовки формирования общественного мнения с тем, чтобы в конце августа и начале сентября, когда, наконец, все выйдут из отпуска, у нас уже была подготовлена почва для того, чтобы окончательно запереть россиян за железным занавесом и дальше говорить, что нехорошие россияне до сих пор не свергли Путина — как же так, мы их там заперли, а они что-то мешкают со свержением. Вот как-то так это все выглядит. Но я не вижу в Брюсселе — мы общались там с коллегами, правда, все сейчас на каникулах, но мы общаемся — я не вижу какой-то широкой поддержки этой идеи. Но прибалты умудрялись и до этого кое-что продавливать, так что может быть и продавят“.

„Я уже не говорю о том, что у нас тут масса людей, которые уехали именно потому, что они были категорически несогласны с тем, что происходит, с тем, как Россия напала на Украину. И теперь мы им говорим: ребята, давайте-ка обратно и свергайте там Путина“.

„Еще до этой истории с визами первыми пришли не потенциальные туристы, а правозащитники российские, иноагенты, у которых очень осложнилась жизнь, после того, как SWIFT перестал работать и прочее. И когда я говорила со своими коллегами, они мне сказали: collateral damage, сопутствующий ущерб. Я говорю: вы шутите?! Геи Чечни — сопутствующий ущерб?! Да, вот так“.

„У эстонцев есть соответствующий опыт, когда в 1944 году они сели на свои гребные лодочки и стали в ужасе драпать от Советской власти. Финляндия ведь их не принимала и они плыли дальше в Швецию. И, естественно, по дороге тонули с большей вероятностью, потому что Швеция дальше, чем Финляндия. Вот сейчас, мне кажется, Эстония заняла позицию Финляндии тогдашней и это очень странно для страны с таким опытом беженства“.

Об отношении к русским в Эстонии: