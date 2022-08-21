Зулейха Измайлова: за парковку в Таллинне водители загрязняющих воздух джипов должны платить больше

Если в каком-то конкретном регионе запретить использовать автомобили, выпущенные более 20 лет назад, это не даст особого эффекта с точки зрения чистоты воздуха. Автомобили следует разделять не по году выпуска, а по количеству выбросов, которые они производят. Сошедший 20 лет назад с конвейера автомобиль новым никак не назовешь, а какой-нибудь автомобиль-уникум, дважды в год участвующий в параде ретро-автомобилей, произведет куда меньше выхлопных газов и токсичных веществ, чем внедорожник с шипованными шинами, который каждый день на ходу. Не говоря уже о том, сколько ресурсов расходуется на то, чтобы выпустить новые автомобили.