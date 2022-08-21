Авто
21.08.2022, 13:47

Зулейха Измайлова: за парковку в Таллинне водители загрязняющих воздух джипов должны платить больше

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Züleyxa Izmailova
poliitik, keskkonnaaktivist (Eesti 200)
Движение в Таллинне
Движение в Таллинне
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Для того чтобы улучшить качество воздуха в городе, необходимо реорганизовать городское пространство. Одного только снижения скорости недостаточно.

Поставленную задачу — очистить воздух Таллинна от выбросов — можно только приветствовать. Весь вопрос в том, как этого добиться. И над решением вопроса стоит как следует задуматься.

Если в каком-то конкретном регионе запретить использовать автомобили, выпущенные более 20 лет назад, это не даст особого эффекта с точки зрения чистоты воздуха. Автомобили следует разделять не по году выпуска, а по количеству выбросов, которые они производят. Сошедший 20 лет назад с конвейера автомобиль новым никак не назовешь, а какой-нибудь автомобиль-уникум, дважды в год участвующий в параде ретро-автомобилей, произведет куда меньше выхлопных газов и токсичных веществ, чем внедорожник с шипованными шинами, который каждый день на ходу. Не говоря уже о том, сколько ресурсов расходуется на то, чтобы выпустить новые автомобили.

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