ФОТО | В Вильянди установили специальный туалет для местных выпивох

Недавно Вильяндиская городская управа решила сделать парк Валуоя, расположенный в самом центре города, местом отдыха для любителей выпить. Теперь же для них город купил уличный туалет. Туалет обошелся городу в 840 евро, а стоимость его уборки и опустошения отходов составляет 648 евро в месяц. Уличный туалет будет в парке вплоть до октября.

Около долины Валуоя в Вильянди уже годами были проблемы с выпивохами, собиравшимися на скамейке около пешеходной дорожки. Этим летом город решил отогнать их от дороги и выделил специальную зону в глубине парка, которую прозвали зоной отдыха для пьяниц.

Однако снова возникла проблема, так как употребившие алкоголь люди стали справлять нужду прямо под деревьями и кустами. Проблему должен решить туалет, который, конечно же, могут использовать и остальные жители и гости города.