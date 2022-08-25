Как повысить продуктивность работая на ноутбуке?

Весьма удобно, когда при одновременном выполнении нескольких задач на компьютере перед глазами находится большой экран, что позволяет одновременно открывать и отображать несколько программ. И если на офисных столах для этой цели использовались внешние мониторы, то в нынешнюю эпоху мобильных рабочих мест дисплей заменяет портативный ноутбук с экраном необходимого размера.

Одной из таких особенно легких моделей является ноутбук Huawei MateBook D 16, чей мощный процессор 12-го поколения Intel® Core™ H-серии безотказно работает даже в самый напряженный рабочий день.

„Если при использовании ноутбуков предыдущего поколения существовал риск зависания устройства при работе с несколькими окнами, то на сегодня на рынок вышли тонкие, но мощные ноутбуки, производительность процессора которых улучшилась настолько, что они могут одновременно работать с даже самыми тяжеловесными программами“, — уточняет Мишина.

Постоянное переключение между различными приложениями создает нагрузку на смарт-устройство, поэтому полезно выбрать компьютер, способный справиться с более высокой нагрузкой и имеющим необходимую мощность, чтобы не отставать от современного темпа.

„Вот тут-то и помогает надежный компьютер с высокой работоспособностью, обеспечивающий комфортную и бесперебойную работу пользователя, даже если приходится переключаться между разными задачами“, — добавляет она и указывает на самые важные характеристики компьютера, на которые стоит обратить внимание тем, кто хочет повысить личную продуктивность.

„Часто такой подход к работе утомляет, так как постоянное переключение между программами требует от компьютера достаточной производительности, а при ее отсутствии чрезмерно загруженное устройство может наоборот тормозить или вовсе перегреваться, что в свою очередь вызывает сбои в работе, а также беспокойство и стресс пользователя“, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

При работе за компьютером - и особенно это справедливо в нынешнюю эпоху гибридной работы - большинству пользователей знакома ситуация, когда им приходится одновременно работать в нескольких окнах браузера и перемещаться между разными приложениями, в то же время участвуя в видеоконференции и отслеживать входящую электронную почту.

„Достаточно большой экран ноутбука также способствует комфорту и продуктивности работы, что позволяет быстро находить разные файлы и распределять их по приоритетам. Например, соотношение сторон нового ноутбука MateBook серии D с 16-дюймовым экраном составляет 16:10, что дает пользователю на 10% большую площадь экрана, чем традиционное соотношение сторон 16:9“, — говорит эксперт по технологиям, добавляя, что это позволяет за раз размещать больше информации на экране.

Дополнительные удобства еще больше улучшают возможности технологий

Различные инструменты и функции, добавленные в современные устройства, упрощают как выполнение рабочих задач, так и общение с другими людьми.

„Когда вы находитесь дома в очень загруженный делами день, то вам даже не нужно беспокоиться об уборке комнаты на случай неожиданной виртуальной встречи - ведь даже при включении камеры можно размыть или даже изменить фон“, — объясняет Екатерина Мишина и добавляет, что, например, в случае с ноутбуком MateBook D 16 система микрофонов выведена на уровень, позволяющий подавлять фоновые шумы вокруг микрофона или щелчки клавиатуры для создания необходимой профессиональной обстановки.

Кроме того, новый ноутбук серии D также имеет полноценную клавиатуру со старым добрым блоком цифр, что делает рабочий процесс более быстрым и удобным, также способствуя повышению продуктивности выполняемой работы.

Будьте со своим устройством в той среде, где продуктивность выше

В связи с изменениями в работе и образе жизни нам нужен доступ к информации, хранящейся на наших технологических устройствах, как в офисе, так и дома, а также и во время путешествий. Однако это предполагает, что устройство должно быть несложно взять с собой куда и когда угодно.

„Традиционная модель офисной работы изменилась, и сегодня многие люди работают удаленно или в качестве фрилансеров. Поэтому важно, чтобы какое бы устройство ни использовалось, его можно было бы удобно транспортировать из одного места в другое“, — поясняет Мишина. Например, ноутбук MateBook D 16 с металлическим корпусом весит всего 1,7 килограмма – и это при том, что сама модель имеет широкий экран, а в корпусе устройства размещен мощный и надежный процессор.

Поэтому каждый пользователь компьютера, который ценит продуктивность, должен убедиться, что выбранный для работы компьютер имеет мощный процессор, малый вес, большой экран и различные дополнительные функции, которые в совокупности гарантируют, что каждое задание и встреча пройдут гладко и профессионально, где бы в настоящее время ни находилось рабочее место пользователя.