Российская фигуристка будет выступать за сборную Канады
Российская спортсменка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады по фигурному катанию, сообщает BIV.
По информации источника, запрос на переходе 15-летней фигуристки в сборную Канады уже отправлен в Федерацию фигурного катания Канады, а российская сторона рассмотрит его в декабре. В течение этого периода клуб в Москве разрешил Ширяевой участвовать в неквалификационных соревнованиях до завершения процедуры смены спортивного гражданства. Сообщается, Ширяева уже приняла участие в региональных соревнованиях в канадском городе Бернаби.
„Поскольку Ульяна и ее семья находятся в процессе переезда из России, ей дали разрешение участвовать в национальном турнире“, - сказал представитель Skate Canada Майк Слипчук.
В 2021 году Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а в 2022-м стала 11-й на первенстве России среди юниоров.