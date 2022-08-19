Российская фигуристка будет выступать за сборную Канады

По информации источника, запрос на переходе 15-летней фигуристки в сборную Канады уже отправлен в Федерацию фигурного катания Канады, а российская сторона рассмотрит его в декабре. В течение этого периода клуб в Москве разрешил Ширяевой участвовать в неквалификационных соревнованиях до завершения процедуры смены спортивного гражданства. Сообщается, Ширяева уже приняла участие в региональных соревнованиях в канадском городе Бернаби.