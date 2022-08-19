19.08.2022, 14:11
Львицу Тори из Таллиннского зоопарка пришлось усыпить
ФОТО: | Tallinna loomaaed
Утром в среду вечным сном уснула львица Тори из Таллиннского зоопарка. Из всех азиатских львов, живших в этом столетии в Таллиннском зоопарке, Тори прожила дольше всего: 17 лет, 5 месяцев и 28 дней.
Тори родилась 20 февраля 2005 года в зоопарке в Польше. Она приехала в Таллинн в июне 2006 года.
Она была очень дружелюбной, игривой и предпочитала общество людей.
В последние годы Тори испытывала серьезные проблемы со здоровьем, в том числе страдала печеночной недостаточностью, которую ветеринары не смогли взять под контроль. На второй неделе августа ее здоровье стало резко ухудшаться, она потеряла аппетит, отказывалась пить. Исходя из этого, было принято решение об эвтаназии.