Львицу Тори из Таллиннского зоопарка пришлось усыпить

Тори родилась 20 февраля 2005 года в зоопарке в Польше. Она приехала в Таллинн в июне 2006 года.

В последние годы Тори испытывала серьезные проблемы со здоровьем, в том числе страдала печеночной недостаточностью, которую ветеринары не смогли взять под контроль. На второй неделе августа ее здоровье стало резко ухудшаться, она потеряла аппетит, отказывалась пить. Исходя из этого, было принято решение об эвтаназии.