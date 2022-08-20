Директора школы, подвергавшего учителя моббингу, уволили

В июле издание Eesti Ekspress рассказало историю, которая случилась с учителем английского языка Тюриской основной школы Тынисом Оху. Как постановила Комиссия по трудовым спорам, учитель Тынис Оху, подвергавшийся гонениям на работе со стороны директора школы, был уволен незаконно. В июне комиссия приняла решение, что за моббинг на рабочем месте и незаконное увольнение Оху должны выплатить компенсацию в размере 14 120 евро. Волость не оспорила это решение и выплатила компенсацию.