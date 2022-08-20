20.08.2022, 10:10
Директора школы, подвергавшего учителя моббингу, уволили(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Директор Тюриской основной школы Яника Гедвил должна освободить должность из-за утраты доверия.
В июле издание Eesti Ekspress рассказало историю, которая случилась с учителем английского языка Тюриской основной школы Тынисом Оху. Как постановила Комиссия по трудовым спорам, учитель Тынис Оху, подвергавшийся гонениям на работе со стороны директора школы, был уволен незаконно. В июне комиссия приняла решение, что за моббинг на рабочем месте и незаконное увольнение Оху должны выплатить компенсацию в размере 14 120 евро. Волость не оспорила это решение и выплатила компенсацию.