Новости Эстонии
20.08.2022, 10:10

Директора школы, подвергавшего учителя моббингу, уволили

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Eesti Ekspress
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПРЕКРАЩЕН: директору Тюриской основной школы Янике Гедвил придется искать новую работу
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ПРЕКРАЩЕН: директору Тюриской основной школы Янике Гедвил придется искать новую работу
ФОТО: Sven Arbet | Ekspress Meedia

Директор Тюриской основной школы Яника Гедвил должна освободить должность из-за утраты доверия.

В июле издание Eesti Ekspress рассказало историю, которая случилась с учителем английского языка Тюриской основной школы Тынисом Оху. Как постановила Комиссия по трудовым спорам, учитель Тынис Оху, подвергавшийся гонениям на работе со стороны директора школы, был уволен незаконно. В июне комиссия приняла решение, что за моббинг на рабочем месте и незаконное увольнение Оху должны выплатить компенсацию в размере 14 120 евро. Волость не оспорила это решение и выплатила компенсацию.

В среду, 17 августа, волостная управа Тюри постановила, что директор Яника Гедвил, допускавшая нападки по отношению к учителю, не может оставаться на своей должности. Волостной старейшина Эле Энн подписала решение о расторжении трудового договора раньше срока. Яника Гедвил стала директором Тюриской основной школы в августе прошлого года, 1 октября 2022 года станет ее последним рабочим днем на этом посту.

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