Советский монумент „Каменный Юри“ перенесут в местный военный музей

Старейшина Хийумаа Херго Тасуя сказал Delfi, что после обсуждений на местном уровне было решено, что разумнее убрать памятник из публичного пространства и далее экспонировать его в музее.

„Для этого у нас на Хийумаа есть очень хорошее место в лице военного музея, где уже сейчас выставлено наследие времен Второй мировой войны. С точки зрения эпохи он тоже хорошо туда подходит“, - прокомментировал старейшина.

По его словам, к монументу никто не приносил цветы и русскоязычное население сюда не приходило.

Гранитный памятник установлен в 1966 году на выезде из Кярдла в честь годовщину 25-летия боев на Хийумаа в 1941 году. Весит монумент 36 тонн, а сама голова солдата — 10 тонн.