Новости Эстонии
21.08.2022, 14:33

Открытию магазина IKEA рады не все: заходишь за кружечкой, выходишь с ковром и шкафом

 (22)
IKEA
IKEA
ФОТО: Marina Begunkova | Ekspress Meedia

Совсем скоро шведская мебельная компания IKEA откроет свой первый магазин в Эстонии. Он расположен в Курна недалеко от Таллинна и предложит предметы интерьера и аксессуары. Наконец весь ассортимент товаров можно будет приобрести сразу. Считанные дни — и закончит работу пункт заказа и получения товаров на Петербургском шоссе. RusDelfi побывал в пункте и узнал, почему покупателей там все еще достаточно много.

Будний день. На выдачу товаров собралась очередь из человек десяти-двенадцати. Кто-то уносит с собой совсем небольшие заказы, кто-то же пытается аккуратно лавировать на тележке через ожидающих, чтобы погрузить все в машину.

„Еще немного - и все, закроемся“, — проходящая мимо сотрудница попутно отвечает на вопросы покупателей. Судя по реакции людей, многие об этом знают. Но не все.

Оставить комментарий Читать комментарии (22)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии