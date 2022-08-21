Открытию магазина IKEA рады не все: заходишь за кружечкой, выходишь с ковром и шкафом

Совсем скоро шведская мебельная компания IKEA откроет свой первый магазин в Эстонии. Он расположен в Курна недалеко от Таллинна и предложит предметы интерьера и аксессуары. Наконец весь ассортимент товаров можно будет приобрести сразу. Считанные дни — и закончит работу пункт заказа и получения товаров на Петербургском шоссе. RusDelfi побывал в пункте и узнал, почему покупателей там все еще достаточно много.