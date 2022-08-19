КОЛОНКА RusDelfi | Электроэнергия не право, а привилегия?

Несмотря на то, что СМИ до сих пор пестрят заголовками про Нарвский танк, так или иначе, правы те люди, которые говорят, что сейчас есть задачи и проблемы более серьезные, нежели перенос советских памятников. И нужно вспомнить, с какими обещаниями пришла новая правительственная коалиция; главным пунктом соглашения было регулирование цены на электричество и смягчение последствий роста цен на энергоносители. То, что сейчас творится с ценами на электроэнергию, должно стать „будильником“ для нашего правительства, которое предпочитает закрывать глаза на реальные проблемы и бороться с призраками прошлого — так победить легче всего.

Причины высоченных цен на электроэнергию очевидные, и расследовать тут нечего: имеется большой дефицит производства и можно устанавливать любые цены, потому что электричество является товаром первой необходимости. Новое правительство Каи Каллас обещало выплатить компесации людям, которые не могут справиться со своими счетами, а также покупать электроэнергию у Eesti Energia по не биржевым ценам. Но и это не лучшее решение ситуации, когда необходимо просто больше производить электроэнергии и инвестировать в сети распределения.

Сейчас, когда в августе стоит небывалая жара и световой день еще достаточно длинный, работодатели могут позволить себе закончить рабочий день сразу, как только биржевые цены на электричество достигают потолка. Но впереди темный и холодный сезон, и выключить свет и оборудование, распустив сотрудников по домам, уже не получится.

Правительство и чиновники, привыкшие смотреть на разные таблицы в Excel, должны понимать, что высокие цены на электроэнергию и моторное топливо оказывают разрушительное влияние на экономику.