КОЛОНКА RusDelfi | Электроэнергия не право, а привилегия?(33)
Госпожа Кая Каллас, пожалуйста, начинайте действовать! Вы решительно и быстро перенесли советский танк из Нарвы, можете так же решительно и быстро разобраться с высокими ценами на электроэнергию, от которых страдают и крупные предприятия, и простые жители Эстонии?
Несмотря на то, что СМИ до сих пор пестрят заголовками про Нарвский танк, так или иначе, правы те люди, которые говорят, что сейчас есть задачи и проблемы более серьезные, нежели перенос советских памятников. И нужно вспомнить, с какими обещаниями пришла новая правительственная коалиция; главным пунктом соглашения было регулирование цены на электричество и смягчение последствий роста цен на энергоносители. То, что сейчас творится с ценами на электроэнергию, должно стать „будильником“ для нашего правительства, которое предпочитает закрывать глаза на реальные проблемы и бороться с призраками прошлого — так победить легче всего.
Причины высоченных цен на электроэнергию очевидные, и расследовать тут нечего: имеется большой дефицит производства и можно устанавливать любые цены, потому что электричество является товаром первой необходимости. Новое правительство Каи Каллас обещало выплатить компесации людям, которые не могут справиться со своими счетами, а также покупать электроэнергию у Eesti Energia по не биржевым ценам. Но и это не лучшее решение ситуации, когда необходимо просто больше производить электроэнергии и инвестировать в сети распределения.
Сейчас, когда в августе стоит небывалая жара и световой день еще достаточно длинный, работодатели могут позволить себе закончить рабочий день сразу, как только биржевые цены на электричество достигают потолка. Но впереди темный и холодный сезон, и выключить свет и оборудование, распустив сотрудников по домам, уже не получится.
Правительство и чиновники, привыкшие смотреть на разные таблицы в Excel, должны понимать, что высокие цены на электроэнергию и моторное топливо оказывают разрушительное влияние на экономику.
Сейчас еще кажется, что мы в состоянии платить компенсации людям с низкими доходами, но если работодатели вынуждены закрывать рабочие места не на пару часов, а на недели, месяцы или навсегда, наше государство уже не сможет компенсировать нуждающимся вообще ничего. Если работник не выходит на рабочее место, потому что работодатель в целях экономии закрывает предприятие в часы, когда электроэнергия особенно дорогая, может потребоваться не только компенсация за электроэнергию, но и пособие работнику, чтобы как-то пережить это время. А в перспективе это грозит и полным исчезновением рабочих мест.
Придется инвестировать в наращивание мощностей производства электроэнергии, потому что дефицит на европейском энергетическом рынке будет долгим. Состояние европейского рынка ставит под вопрос существование нынешней биржевой системы. Ситуация нехватки электричества напоминает историю, когда люди покупали себе джинсы за гостиницей „Виру“ на „черном рынке“. Но электроэнергия не тот товар, который должен быть в дефиците и который нужно покупать окольными путями по невиданным ценам. Люди нуждаются в доступной энергии.