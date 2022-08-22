ВИДЕОПОДКАСТ | Эстонский генерал: нас всю жизнь учат убивать(40)
Cмотрите интервью RusDelfi с бригадным генералом Сил обороны Артуром Тигаником, который в августе этого года ушел в запас. Мы поговорили про жизнь вне армии, учебе в советском военном училище и принципах войны.
Тайм-коды интервью:
00:00 Вы уходите в запас, какие ощущения? Будет скучно?
2:00 Нужно ли прививать русскоязычной молодежи патриотизм? Да!
4:55 Что такое быть военным в Эстонии
7:22 „Нас всю жизнь учат убивать“
8:30 Вы учились в советском училище, вы хотели стать советским военным?
9:15 „Советские монументы нужно было снести раньше“
11:00 „В Украине воюют мои однокурсники“
12:30 Сейчас воюет советская школа против советской школы?
13:05 У солдат из России и Эстонии разный менталитет, есть принципиальная разница
14:25 Украинская тактика боя
17:10 Критиковать Украинскую армию - можно?
20:50 Российская армия - их нельзя недооценивать
24:15 Как закончится война
26:30 Как интегрировать Россию после войны
28:00 Есть знакомые, которые поддерживают войну. „Обоснований у них нет“
29:00 „Где вы были 8 лет“
29:34 Америка разбомбила Ирак, чем Россия отличается от Америки?
31:19 Если бы Россия не лезла на Донбасс, ничего бы не было