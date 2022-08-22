ВИДЕОПОДКАСТ | Эстонский генерал: нас всю жизнь учат убивать

Тайм-коды интервью:

00:00 Вы уходите в запас, какие ощущения? Будет скучно?

2:00 Нужно ли прививать русскоязычной молодежи патриотизм? Да!

4:55 Что такое быть военным в Эстонии

7:22 „Нас всю жизнь учат убивать“

8:30 Вы учились в советском училище, вы хотели стать советским военным?

9:15 „Советские монументы нужно было снести раньше“

11:00 „В Украине воюют мои однокурсники“

12:30 Сейчас воюет советская школа против советской школы?

13:05 У солдат из России и Эстонии разный менталитет, есть принципиальная разница

14:25 Украинская тактика боя

17:10 Критиковать Украинскую армию - можно?

20:50 Российская армия - их нельзя недооценивать

24:15 Как закончится война

26:30 Как интегрировать Россию после войны

28:00 Есть знакомые, которые поддерживают войну. „Обоснований у них нет“

29:00 „Где вы были 8 лет“

29:34 Америка разбомбила Ирак, чем Россия отличается от Америки?

31:19 Если бы Россия не лезла на Донбасс, ничего бы не было