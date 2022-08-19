ВИДЕО | Синявский забил гол и помог клубу одержать крупную победу в еврокубках

Синявский вышел на замену на 71-й минуте, когда его клуб вел в счете 1:0. Спустя шесть минут, после прострела в штрафную от Михала Кохута Синявский в подкате удвоил преимущество своего клуба. Петр Рейнберк на 80-й минуте установил окончательный счёт в матче, 3:0.

Видео гола Синявского:

Швейцарский „Цюрих“, где играет Карол Метс, дома обыграл шотландский „Хартс“ со счетом 2:1 в первом матче плей-офф Лиги Европы. Метс, который впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе, был заменен на 83-й минуте, когда все голы уже были забиты.

Армянский клуб „Ереван Пюник“, где играет Никита Баранов, сыграл вничью 0:0 с тираспольским „Шерифом“ в первом матче плей-офф отборочного раунда Лиги Европы. Восстановившийся после травмы Баранов в игре участие не принимал.

Йоонас Тамм и румынский клуб „ФКСБ“ дома проиграли 2:1 норвежскому „Викингу“ в первом матче плей-офф Лиги конференций. Тамм отыграл весь матч и на 80-й минуте получил желтую карточку.