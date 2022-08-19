Примерно 20 батальонов: что мы знаем о потерях России за полгода войны в Украине

Русская служба Би-би-си ведет поименный список потерь российских военнослужащих в Украине совместно с изданием „Медиазона“ (признано в России „СМИ-иноагентом“) и командой волонтеров. На 19 августа нам удалось подтвердить информацию о 5701 погибших солдатах и офицерах.

Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реальный уровень потерь. Но, базируясь на тысячах конкретных историй погибших, мы можем понять и проанализировать, что именно происходит с российской армией во время вторжения в соседнюю страну.

Представление о том, какое количество погибших не попало в нашу подборку, дает информация с кладбищ. Каждую неделю мы обнаруживаем в разных населенных пунктах России новые свидетельства похорон российских военных, о которых не сообщают местные власти.

На основании этих наблюдений мы можем предположить, что список подтвержденных потерь, который ведет Би-би-си, может содержать по меньшей мере на 40-60% меньше имен погибших, чем реально захоронено в России.

Младшие офицеры: наименьшие шансы выжить

Из 5701 установленного российского военного, погибшего в Украине, 966 человек - то есть 17% - являются офицерами, среди них 4 генерала и 34 полковника.

При анализе данных за полгода видно, что наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Судя по всему, они гибнут примерно в три раза чаще, чем их подчиненные.

К этому выводу мы пришли, сопоставив число подтвержденных потерь среди офицеров и среди солдат. Исходя из того, как устроены подразделения российской армии, на одного младшего офицера приходится в среднем по 20 подчиненных.

Если бы эта пропорция соблюдалась, то на 4735 рядовых, сержантов и прапорщиков, чья гибель подтверждена, должно было бы приходиться примерно 230 погибших младших офицеров. В реальности эта цифра в три раза выше.

Только за последние три недели погибло более 80 человек в звании от лейтенанта до капитана. Возможно, это происходит из-за сочетания нескольких факторов.