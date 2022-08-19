В аварии на шоссе Талллинн-Саку пострадала годовалая девочка

ДТП произошло в 20:44 на 4 км шоссе Таллинн-Саку в деревне Мяннику в волости Саку. По предварительным данным, ехавший по пешеходно-велосипедной дорожке велосипед под управлением 17-летнего парня столкнулся с двигавшейся в том же направлении 37-летней женщиной, которая держала на руках годовалую девочку.