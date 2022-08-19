ЧП и криминал
19.08.2022, 07:23

В аварии на шоссе Талллинн-Саку пострадала годовалая девочка

 
Erakorralise meditsiini osakond, pilt on illustratiivne.
Erakorralise meditsiini osakond, pilt on illustratiivne.
ФОТО: Tiina Kõrtsini | Õhtuleht

Вчера в аварии на шоссе Талллинн-Саку пострадал годовалый ребенок.

ДТП произошло в 20:44 на 4 км шоссе Таллинн-Саку в деревне Мяннику в волости Саку. По предварительным данным, ехавший по пешеходно-велосипедной дорожке велосипед под управлением 17-летнего парня столкнулся с двигавшейся в том же направлении 37-летней женщиной, которая держала на руках годовалую девочку.

Мать доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а ребенка – в Таллиннскую детскую больницу.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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