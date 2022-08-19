В России больше не будут проводить гонки „Формула-1“

После вторжения России в Украину Формула-1 расторгла контракт на проведение Гран-при на территории России. Также РФ лишили права транслировать гонки, так как организация прекратила сотрудничество с телеканалом „Матч ТВ“.

Глава „Королевы автоспорта“ Стефано Доменикали сообщил, что никакого смягчения санкций не будет. Россия больше не будет хозяйкой этапа Формулы-1, поскольку это противоречит ценностям организации.

„Определенные ценности не подлежат обсуждению. Мы участвуем в гонках в Саудовской Аравии и Катаре? Мы верим в силу нашего спорта как двигателя перемен. Россияне платят сумасшедшие деньги. Но есть вещи, которые не обсуждаются. Мы больше не будем иметь с ними дело. Там больше не будет гонок“, - цитирует Доменикали La Gazzetta dello Sport со ссылкой на немецкое издание Bild.

Контракт „Формулы-1“ с Россией был рассчитан до 2025 года. С 2014 года этап проходил в Сочи, с сезона-2023 Гран-при России планировали проводить на новой трассе „Игора Драйв“ под Санкт-Петербургом.