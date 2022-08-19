Анетт Контавейт уступила 44-й ракетке мира на теннисном турнире в Цинциннати
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 2-е место) встречалась с 33-летней китаянкой Чжан Шуай (WTA 44-е место) в третьем круге теннисного турнира в Цинциннати категории WTA 1000 и была вынуждена признать болезненное поражение 6:2, 4:6, 4:6.
Контавейт отлично начал игру и после двух брейков повела 4:0. Хотя китаянка сумела сократить отставание в счете 2:4, в восьмом гейме Анетт снова выиграла подачу соперницы и завершила дебютный сет победой 6:2.
Во втором сете уже доминировала китаянка, сделавшая единственный брейк в седьмом гейме и выигравшая 6:4. Контавейт не получила ни одного брейк-пойнта в этом сете.
В третьем сете Анетт вела в счете 2:4, но представительница Китая не сдавалась и сначала сравняла счёт 4:4, а потом одержала волевую победу 6:4.
Также Анетт Контавейт вместе с американкой Слоан Стивенс не сумели выйти в четвертьфинал крупного турнира в американском Цинциннати в парном разряде. 4:6, 1:6.