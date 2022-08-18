Зампредседателя нарвского горсобрания Наталия Умарова: никакого сговора нарвских властей с правительством не было

- Судя по оперативности действий государственных органов во вторник по демонтажу танка, у многих сложилось впечатление, что был разыгран спектакль с планировавшимся обсуждением данного вопроса на заседании гособрания в понедельник, 15 августа. Слишком тщательно и за короткое время была разработана операция по переносу танка.

- Мы всем депутатским корпусом встречались с премьер-министром Каей Каллас, и речь шла о том, что у нас времени - две недели. Но учитывая, как все произошло молниеносно, у меня был определенный шок. Мне утром позвонила мэр Нарвы Катри Райк, она тоже была в некоем шоке и пояснила мне, что убирают не только танк, но и другие памятники тоже.

У нас была договоренность с государством, что оставят танк, если пройдет голосование так, как было предложено, и я думаю, что у нас безусловно был шанс оставить танк в Нарве. Потому что место уже было определено. Мы вели переговоры с некоммерческими объединениями и делали очень много для того, чтобы сохранить танк-памятник в городе.

- Как бы вы могли прокомментировать обвинения депутата горсобрания Алексея Евграфова о якобы имевшемся сговоре Умаровой и Райк с правительством?

- Я вообще не могу понять, на каком основании он такие вещи делает. Это какой-то PR для привлечения голосов избирателей.