ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (176-й день) | Глава СНБ Украины: любой компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее

Минувшей ночью Харьков и область подверглись массированным ударам российских войск. По последним данным, погибли 17 человек, включая 13-летнего мальчика. 42 ранены.

Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. В июле шесть крупнейших стран не предложили Украине никаких новых военных обязательств впервые с начала войны, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву.

Во Львове завершился трехсторонний саммит с участием президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.

Зеленский и Гутерреш заявили о необходимости переговоров. Президент Украины при этом подчеркнул, что прямые переговоры с Россией станут возможны лишь тогда, когда российские войска покинут все незаконно оккупированные территории.

Эрдоган изъявил готовность в скором будущем попытаться договориться с российским президентом Владимиром Путиным об обмене пленными между Украиной и Россией. Президент Турции также сказал, что намерен обсудить с Путиным итоги львовских переговоров с Зеленским и Гутеррешем.

Генсек ООН призвал к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС. Он согласился с тем, что миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную Россией Запорожскую АЭС только через не оккупированную территорию Украины. Гутерреш сказал, что повреждение АЭС станет „самоубийством“, а Эрдоган говорил об угрозе „еще одного Чернобыля“.

Гутерриш объявил, что главой миссии по установлению фактов взрыва в Еленовке, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных, будет назначен генерал из Бразилии.

Россия отказалась выводить войска и вооружения с Запорожской АЭС