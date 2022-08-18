ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (176-й день) | Глава СНБ Украины: любой компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Минувшей ночью Харьков и область подверглись массированным ударам российских войск. По последним данным, погибли 17 человек, включая 13-летнего мальчика. 42 ранены.
Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. В июле шесть крупнейших стран не предложили Украине никаких новых военных обязательств впервые с начала войны, пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики, который ведет базу данных помощи Киеву.
Во Львове завершился трехсторонний саммит с участием президентов Турции и Украины Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерриша.
Зеленский и Гутерреш заявили о необходимости переговоров. Президент Украины при этом подчеркнул, что прямые переговоры с Россией станут возможны лишь тогда, когда российские войска покинут все незаконно оккупированные территории.
Эрдоган изъявил готовность в скором будущем попытаться договориться с российским президентом Владимиром Путиным об обмене пленными между Украиной и Россией. Президент Турции также сказал, что намерен обсудить с Путиным итоги львовских переговоров с Зеленским и Гутеррешем.
Генсек ООН призвал к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС. Он согласился с тем, что миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную Россией Запорожскую АЭС только через не оккупированную территорию Украины. Гутерреш сказал, что повреждение АЭС станет „самоубийством“, а Эрдоган говорил об угрозе „еще одного Чернобыля“.
Гутерриш объявил, что главой миссии по установлению фактов взрыва в Еленовке, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных, будет назначен генерал из Бразилии.
Россия отказалась выводить войска и вооружения с Запорожской АЭС
Предложение создать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону „неприемлемо“, поскольку это сделает станцию более уязвимой, заявили в министерстве иностранных дел России. „Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне“, - цитирует ТАСС замдиректора департамента информации и печати МИД Ивана Нечаева.
Между тем на Западе считают, что Россия фактически препятствует посещению ЗАЭС экспертами МАГАТЭ.
В Белгородской области загорелся склад с боеприпасами.
Переговоры невозможны? Зеленский заявил, что переговоры с Россией будут возможны только в том случае, если российские войска покинут все оккупированные территории.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что идти на территориальные компромиссы с Кремлем нельзя.
„Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее“, - уверен глава украинского совбеза.