Катри Райк о происходящем в Нарве: „Капитан покидает корабль последним“

Катри Райк сожалеет, что люди покидают коалицию в такое трудное время и в связи с демонтажом памятников.

„Я благодарю Eesti 200 за сотрудничество, - говорит Райк, - но хочу сказать, что выйдет один или два человека, это не какой-то полный крах. Насколько я понимаю, для Eesti 200 это единственное место, где они были у власти, и всегда этим хвастались, несмотря на то, что не было фракции, были всего два человека из списка“.

Однако, по словам мэра, еще рано говорить о том, что в отставку уйдут все.

Отдельно Райк благодарит Eesti 200 за сотрудничество в сфере образования, вместе с партией в Нарве предпринимались „большие шаги“, принимались планы развития, было много споров, но всегда находили общий язык. Сейчас в Нарве строятся три новых школьных здания, треть учеников будет учиться в новой среде с 2024 года.

„Мы ввели очень большие изменения в социальной системе: в наших общещитиях, в социальном и муниципальном жилье - это действительно важная сфера для города“, - говорит Райк.

На вопрос, как Катри Райк ощущает себя как политик, она отвечает, что „чувствует себя достаточно мудро“, а на уточнение, почему во время прямой трансляции демонтажа танка использовался российский сервер, утверждает, что „чиновники не контролировали то, что они делают, это бы, разумеется, ошибка“.

И, несмотря на то, что сейчас „в Нарве негатив на всех и на всё“, Райк напоминает, что капитан должен покидать корабль последним.

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