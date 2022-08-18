Запорожская АЭС и перспектива переговоров: о чем говорили Зеленский, Эрдоган и генсек ООН

Главное с пресс-конференции

На совместной пресс-конференции после переговоров Эрдоган заявил, что в Анкара „стоит на стороне Украины“. Турция - в отличие от остальных членов НАТО - не разрывала экономические связи с Россией и не присоединилась к санкциям, хотя и осудила агрессию против Украины и закрыла черноморские проливы, на что имеет право в условиях войны.

Зеленский и Гутерреш заявили о необходимости переговоров. Президент Украины при этом подчеркнул, что прямые переговоры с Россией станут возможны лишь тогда, когда российские войска покинут все незаконно оккупированные территории.

Эрдоган изъявил готовность в скором будущем попытаться договориться с российским президентом Владимиром Путиным об обмене пленными между Украиной и Россией. Президент Турции также сказал, что намерен обсудить с Путиным итоги львовских переговоров с Зеленским и Гутеррешем.

Генсек ООН призвал к демилитаризации зоны вокруг Запорожской АЭС. Он согласился с тем, что миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную Россией Запорожскую АЭС только через не оккупированную территорию Украины. Гутерреш сказал, что повреждение АЭС станет „самоубийством“, а Эрдоган говорил об угрозе „еще одного Чернобыля“.

Еще одна новость с пресс-конференции: как сообщают украинские СМИ, Гутерриш объявил, что главой миссии по установлению фактов взрыва в Еленовке, в результате которого погибли 53 украинских военнопленных, будет назначен генерал из Бразилии.

О чем говорили с Гутерришем

Переговоры заняли почти весь день. Сначала Зеленский рассказал в своем телеграм-канале о встрече с генсеком ООН. Конкретики было немного. Во-первых, по его словам, они договорились о „продолжении координации по реализации зерновой инициативы“ и обсудили „возможные направления ее развития“.