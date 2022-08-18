КАРТА | В связи с проведением соревнований в Таллинне произойдут изменения в работе общественного транспорта

Автобусные маршруты номер 1, 6, 8, 34 и 38 не будут совершать остановку „Румму“ в направлении из города.

Автобусные маршруты номер 1, 6 и 8 в направлении из города временно будут делать остановку „Пирита“ на Меривялья теэ после перекрестка с Клоостриметса теэ.

На маршрутах номер 34 и 38 остановка „Пирита“ временно будет расположена в направлении из города на Клоостриметса теэ после перекрестка с Меривялья теэ.

Автобусные маршруты номер 1, 5, 6, 8, 34 и 38 будут двигаться по свободному графику.

Таллиннский департамент транспорта приносит извинения за доставленные неудобства.

Эстонский велогонщик Лаури Аус погиб в ДТП в июле 2003 году. В Таллинне ежегодно проходит велогонка, посвященная памяти Ауса.