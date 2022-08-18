ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии учреждена новая политическая партия - „Правые“(14)
В четверг в Таллинне прошел учредительный съезд партии „Правые“, на котором были избраны правление из 14 человек и ревизионная комиссия. Председателем новой партии была избрана Лавли Перлинг.
Членами правления были избраны Сийм Кийслер, Кристьян Ванаселья, Тынис Конс, Кати Кууск, Индрек Луберг, Маргит Леэримаа, Андрес Каарманн, Кадри Тиллеманн, Мерле Раун, Хенрик Аавик, Андеро Лаур, Карел Кунингас, Яагуп Айнсалу и Анн Ряэмет-
По словам председателя партии Лавли Перлинг, в центре внимания новой партии находится экономический рост и рост благосостояния населения Эстонии. По словам Перлинг, добиться этого они хотят с помощью правой экономической политики, предлагая альтернативу субсидиям, пишет rus.err.
„Нужно провести реформы в системе образования и здравоохранения и обеспечить большую конкуренцию и частное финансирование в обеих сферах. Кроме того, необходимо модернизировать налоговую систему и снизить общее налоговое бремя, также нужно сократить государственный сектор за счет внедрения большего количества систем э-государства“, - сказала Перлинг.