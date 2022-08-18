ГАЛЕРЕЯ | В Эстонии учреждена новая политическая партия - „Правые“

По словам председателя партии Лавли Перлинг, в центре внимания новой партии находится экономический рост и рост благосостояния населения Эстонии. По словам Перлинг, добиться этого они хотят с помощью правой экономической политики, предлагая альтернативу субсидиям, пишет rus.err .

„Нужно провести реформы в системе образования и здравоохранения и обеспечить большую конкуренцию и частное финансирование в обеих сферах. Кроме того, необходимо модернизировать налоговую систему и снизить общее налоговое бремя, также нужно сократить государственный сектор за счет внедрения большего количества систем э-государства“, - сказала Перлинг.