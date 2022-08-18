МИД России направил Эстонии ноту протеста из-за демонтажа Нарвского танка(1)
В связи с тем, что в Нарве и окрестностях города по решению правительства 16 августа были осуществлен демонтаж и перенос шести монументов с советской символикой МИД России направил внешнеполитическому ведомству Эстонии ноту протеста, сообщает сайт МИД РФ,
„Всего за последнее время в этой стране было демонтировано около 15 объектов советского мемориального наследия“, - отметил сегодня заместитель Директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
„Находящийся теперь в Музее военной истории легендарный Т-34, разумеется, будет использоваться Таллином в духе концепции „советской оккупации“", - считает Нечаев.
Напомним, что на основании решения правительства были перенесены мемориальные доски с Петровской площади, памятник красноармейцам в парке возле замка и мемориальный знак Игоря Графова. В Нарва-Йыэсуу перенесли монумент „Три штыка“ и памятник Мерикюласкому дессанту. Надгробие на братской могиле погибших во второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, было сделано нейтральным.