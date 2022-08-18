МИД России направил Эстонии ноту протеста из-за демонтажа Нарвского танка

„Всего за последнее время в этой стране было демонтировано около 15 объектов советского мемориального наследия“, - отметил сегодня заместитель Директора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

Напомним, что на основании решения правительства были перенесены мемориальные доски с Петровской площади, памятник красноармейцам в парке возле замка и мемориальный знак Игоря Графова. В Нарва-Йыэсуу перенесли монумент „Три штыка“ и памятник Мерикюласкому дессанту. Надгробие на братской могиле погибших во второй мировой войне, расположенной между рекой Нарва и бастионом Виктория, было сделано нейтральным.