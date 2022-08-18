Полиция ищет пропавшего в Таллинне в июле мужчину

Анти ушел со своего рабочего места в Пыхья-Таллинне 25 июля, с тех пор его близким ничего не известно о его возможном местонахождении. Мобильный телефон мужчины выключен.

По имеющейся у полиции информации, жизнь Анти может быть в опасности.

Приметы: рост 198 см, среднего телосложения. Темные короткие волосы, темные серо-зеленые глаза. Когда Анти выходил с работы, то был одет в черные кроссовки Nike, серые шорты Nike, темно-серую ветровку с капюшоном, на голове темно-серая кепка. На руках и ногах татуировки с изображением пламени.

Полиция просит всех, кто видел Анти или знает о его местонахождении, позвонить по телефону 112. Самого Анти тоже просят связаться с родственниками и дать о себе знать по телефону 112.