Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне Тамары

По состоянию здоровья Тамара не всегда может ориентироваться в окружающем, ее жизнь может быть в опасности.

Женщина худощавого телосложения. Волосы светлые. Одета в разноцветную кофточку, брюки, с собой может быть желтая сумка через плечо.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по телефону 112.