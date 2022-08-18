18.08.2022, 17:49
Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Таллинне Тамары
ФОТО:
Сегодня после обеда ушла из своего дома в столичном районе Нымме 73-летняя Тамара, полиция просит помощи в установлении ее местонахождения.
По состоянию здоровья Тамара не всегда может ориентироваться в окружающем, ее жизнь может быть в опасности.
Женщина худощавого телосложения. Волосы светлые. Одета в разноцветную кофточку, брюки, с собой может быть желтая сумка через плечо.
Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии женщину, сообщить об этом по телефону 112.