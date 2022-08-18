EKRE угрожает гражданским неповиновением, если правительство не вмешается в энергорынок

EKRE видит одной из возможностей вмешательства государства уход Эстонии с энергетической биржи. „Если сегодняшнее правительство не в состоянии незамедлительно снизить цену на электричество, у него нет права продолжать работу. Рычаги для снижения цены имеются - уйти из системы торговли CO2 и с биржи Nord Pool, или, оставаясь на бирже, продавать внутри страны электроэнергию по фиксированной внебиржевой цене“, - написал председатель партии Мартин Хельме в распространенном партией пресс-релизе.