EKRE угрожает гражданским неповиновением, если правительство не вмешается в энергорынок(38)
Сегодня утром Эстонская консервативная народная партия (EKRE) выступила с заявлением, в котором требует незамедлительного и решительного вмешательства правительства в энергетический рынок. В противном случае партия готова приступить к организации гражданского неповиновения и массовых акций.
EKRE видит одной из возможностей вмешательства государства уход Эстонии с энергетической биржи. „Если сегодняшнее правительство не в состоянии незамедлительно снизить цену на электричество, у него нет права продолжать работу. Рычаги для снижения цены имеются - уйти из системы торговли CO2 и с биржи Nord Pool, или, оставаясь на бирже, продавать внутри страны электроэнергию по фиксированной внебиржевой цене“, - написал председатель партии Мартин Хельме в распространенном партией пресс-релизе.