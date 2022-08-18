Экономика
18.08.2022, 21:38

EKRE угрожает гражданским неповиновением, если правительство не вмешается в энергорынок

 (38)
Мартин Хельме
Мартин Хельме
ФОТО: Jaanus Lensment | Ekspress Meedia

Сегодня утром Эстонская консервативная народная партия (EKRE) выступила с заявлением, в котором требует незамедлительного и решительного вмешательства правительства в энергетический рынок. В противном случае партия готова приступить к организации гражданского неповиновения и массовых акций.

EKRE видит одной из возможностей вмешательства государства уход Эстонии с энергетической биржи. „Если сегодняшнее правительство не в состоянии незамедлительно снизить цену на электричество, у него нет права продолжать работу. Рычаги для снижения цены имеются - уйти из системы торговли CO2 и с биржи Nord Pool, или, оставаясь на бирже, продавать внутри страны электроэнергию по фиксированной внебиржевой цене“, - написал председатель партии Мартин Хельме в распространенном партией пресс-релизе.

Член правления предприятия Baltic Enegry Марко Алликсон считает, что энергетическая система нуждается в сбалансированном развитии, а не в кампанейщине.

Оставить комментарий Читать комментарии (38)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии