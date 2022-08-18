„Мы не имели морального права нападать на другую страну“. Российский десантник написал книгу о первых днях войны в Украине(18)
Утром 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Среди тех, кто участвовал в этом вторжении, был Павел Филатьев. 33-летний десантник провел два месяца на передовой, после чего уволился из армии по состоянию здоровья. Сейчас Филатьев выступает против войны. Он написал книгу под названием „ZOV“, в которой рассказал, в каком состоянии находилась российская армия перед войной и что происходило в первые дни вторжения, пишет „Медуза“. Отрывки из книги опубликовало издание „Важные истории“.
О российской армии накануне войны
Безуспешно мыкаясь и подрабатывая в разных местах, [в августе прошлого года] я принимаю решение вернуться в армию. Мне приходит приказ прибыть в часть [в Крыму]. Спустя дней 10 выдают форму, но только летнюю, берцев нужного размера нет, из-за чего иду и покупаю себе берцы.
В середине октября начинают выдавать демисезонную и зимнюю форму, но только поношенную и размеров нет. Я отказываюсь получать поношенную форму не по размеру, из-за чего начинается обострение отношений с командованием. После ругани с ротным иду и покупаю себе бушлат.
Прибываем на площадку для [учебных] прыжков [с парашютом]. Ночью был минус, ехали в открытых КамАЗах. Многие военнослужащие были без теплой одежды: кто-то не получил, кто-то отказался получать. В течение недели в инфекционное отделение поступило около тридцати военнослужащих моей части. Все присутствовали на прыжках.
Об „учениях“ перед войной
В середине февраля моя рота была на полигоне в Старом Крыму. Я понимал, что точно что-то назревает — на полигон сгоняли всех, кто увольнялся или болел.
Следующие несколько дней мы ходили на стрельбище, там я наконец-то впервые взял свой автомат. Оказалось, что мой автомат со сломанным ремнем и просто ржавый. На первых же ночных стрельбах произошло затыкание [патрона].
Где-то 20 февраля пришел приказ всем срочно собраться и выдвигаться налегке, предстоял марш-бросок неизвестно куда. Уже тогда все были грязные и измотанные. Некоторые почти месяц жили на полигоне без каких-либо условий, нервы у всех были на пределе, атмосфера становилась все серьезнее и непонятнее.
23 февраля прибыл командир дивизии, и, поздравив нас с праздником, объявил, что с завтрашнего дня зарплата в сутки составит 69 долларов. Это был четкий знак, что будет что-то серьезное.
О первых днях войны
[24 февраля я] проснулся часа в два ночи [в кузове КамАЗа], колонна выстроилась где-то в глуши, все выключили двигатели, погасили фары. Справа и слева от нашей колонны работала реактивная артиллерия. Я не мог понять: это мы ведем огонь по наступающим украинцам? Может, по НАТО? Или мы нападаем? По кому ведется этот адский обстрел?
Колонна начала медленно двигаться. Я слышал стрельбу и взрывы в той стороне, куда мы едем. Куда, зачем и почему мы едем, не было ясно. Было точно понятно, что началась настоящая война. [Позже] узнаю, что [у нас] приказ ехать на Херсон. Стало понятно, что мы напали на Украину… У нас уже есть раненые и убитые. У командования связи нет. Командир не понимает, что происходит.
[28 февраля] узнаю, что кто-то расстрелял гражданский автомобиль из пушки БМД. В автомобиле были мать и несколько детей, выжил лишь один ребенок.
О наступлении на Херсон
Вся наша подготовка была лишь на бумаге, техника наша безнадежно устарела. У нас даже тактика до сих пор такая же, как у дедов! Те, кто прорвались вперед, уже уничтожены. Ребята мне рассказывают, что в их бригаде осталось человек 50.
Начинает темнеть, приходит команда всем окопаться. Было очень холодно. Ни у кого не было спальных мешков, мороз стал пробирать до костей. Нам и противник не нужен, командование нас поставило в такие условия, что бомжи живут лучше.
[На следующий день] мы прибыли в Херсонский морской порт. Все начали обыскивать здания в поисках еды, воды, душа и места для ночлега, кто-то стал таскать компьютеры и все ценное, что смог найти. Я не был исключением: нашел шапку в разбитой фуре на территории, забрал ее.
В офисах была столовая с кухней и холодильниками. Мы, как дикари, съели все, что там было. За ночь мы перевернули все вверх дном.
О возвращении с передовой
К середине апреля мне попала земля в глаза из-за обстрела артиллерии, и начался кератит. Спустя пять дней мучений, когда глаз уже закрылся, меня все-таки эвакуировали. Фельдшер, отправлявший меня на эвакуацию, просил передать в медицинский отряд, что у него нет шприцев и обезболивающих.
Нас привезли в одну из казарм, которая была определена под тех, кто выписан из госпиталя. [Там была] сотня людей, вернувшихся с войны, у которых ехала крыша после пережитого. Кто-то сильно заикался, двоих видел с потерей памяти, многие там жестко пили, пропивая то, что заработали.
Лечиться и покупать лекарства пришлось за свой счет. Два месяца я пытался добиться лечения от армии, ходил в прокуратуру, ходил к командованию, к начальнику госпиталя, писал президенту.
Плюнув на все, я решил пройти военно-врачебную комиссию и уйти [из армии] по здоровью. Командование заявило, что я уклоняюсь от службы, и передало документы в прокуратуру на возбуждение уголовного дела. Многих, беря на такой понт, пытаются отправить обратно.
О настроениях в армии
Мы не имели морального права нападать на другую страну, тем более на самый близкий нам народ. Когда все это началось, я знал мало людей, которые верили в нацистов и тем более желали воевать с Украиной. У нас не было ненависти и мы не считали украинцев врагами.
Большинство в армии недовольны тем, что там происходит, недовольны правительством и своим командованием, недовольны Путиным и его политикой, недовольны министром обороны, не служившим в армии.
Мы все стали заложниками многих факторов, и я считаю, что мы заигрались. Мы начали страшную войну. Войну, в которой уничтожаются города и которая приводит к гибели детей, женщин и стариков.
Пришлось покинуть страну
Как сообщает „Радио Свобода“, Филатьев покинул Россию. Об этом рассказал основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который, с его же слов, помог военному „экстренно эвакуироваться“.
Сообщается также, что перед самым отъездом из России Филатьев дал интервью британскому изданию The Guardian. Военнослужащий рассказал, что после того, как опубликовал книгу, в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти. Уезжать Филатьев при этом не хотел, но его уговорили. Заведено ли на него уголовное дело, Филатьев не знает.