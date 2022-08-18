Сиккут и Каллас объяснили, почему в среду вечером электричество стоило 4000 евро(30)
В среду максимальный тариф электроэнергии был зафиксирован на уровне 4000 евро в период с 18 до 19 часов. Чем вызвана такая цена? На пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас и министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут назвали причины, пишет rus.err.ee.
„Конечно, есть определенные факторы, которые оказали влияние“, – отметила Кая Каллас, назвав в числе причин отказ соседних стран от российской энергии.
„Если основным виновником является недостаточное предложение, то его нужно увеличить“, – сказала Каллас, отметив, что вскоре правительство обсудит меры поддержки. Департамент конкуренции также изучает этот вопрос.
По словам Рийны Сиккут, основная причина – недостаток предложений на рынке. Также причина в жарком лете и ранее запланированном техобслуживании сланцевых блоков.
„Будут различные компенсации за отопление, газ и электричество“, – сказала Сиккут, отметив, что практически никого из домохозяйств не коснутся ценовые пики в 4000 евро.