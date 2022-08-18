Экономика
18.08.2022, 16:51

Сиккут и Каллас объяснили, почему в среду вечером электричество стоило 4000 евро

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Valitsuse pressikoknverents
Valitsuse pressikoknverents
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

В среду максимальный тариф электроэнергии был зафиксирован на уровне 4000 евро в период с 18 до 19 часов. Чем вызвана такая цена? На пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас и министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут назвали причины, пишет rus.err.ee.

„Конечно, есть определенные факторы, которые оказали влияние“, – отметила Кая Каллас, назвав в числе причин отказ соседних стран от российской энергии.

„Если основным виновником является недостаточное предложение, то его нужно увеличить“, – сказала Каллас, отметив, что вскоре правительство обсудит меры поддержки. Департамент конкуренции также изучает этот вопрос.

По словам Рийны Сиккут, основная причина – недостаток предложений на рынке. Также причина в жарком лете и ранее запланированном техобслуживании сланцевых блоков.

„Будут различные компенсации за отопление, газ и электричество“, – сказала Сиккут, отметив, что практически никого из домохозяйств не коснутся ценовые пики в 4000 евро.

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